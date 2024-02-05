Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:57
Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle tavan yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'deki İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Bu gelişmeler 'Orta Doğu'da yeni bir cephe mi açılıyor?' sorusunu akıllara getirirken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasındaki gerilim için "Danışıklı dövüş" vurgusu yapan Başbuğ, bu süreçte en çok Irak ve Suriye'nin zarar gördüğünü ifade etti.