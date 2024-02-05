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Haberler Galeri Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:57

Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle tavan yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'deki İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Bu gelişmeler 'Orta Doğu'da yeni bir cephe mi açılıyor?' sorusunu akıllara getirirken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasındaki gerilim için "Danışıklı dövüş" vurgusu yapan Başbuğ, bu süreçte en çok Irak ve Suriye'nin zarar gördüğünü ifade etti.

Halil İbrahim Ülkü
Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'i vurması, İran'ın Irak ile Suriye'den sonra Pakistan'ı hedef almasıyla Orta Doğu'da artan gerilim ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle tavan yaptı.

Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'deki İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. 85'ten fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, 125'tan fazla hassas mühimmatın kullanıldığı ifade edildi.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Yanıtımız bugün başladı. Bizim belirlediğimiz zaman ve yerlerde saldırılar devam edecek." dedi.

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Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

"BİRBİRLERİNDEN FAYDALANIYORLAR"

Bu gelişmeler 'Orta Doğu'da yeni bir cephe mi açılıyor?' sorusunu akıllara getirirken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

İran ile ABD arasında hiçbir zaman savaş çıkmayacağını belirten Coşkun Başbuğ; "İran, ABD ve İsrail. Bunların arasında görünmeyen bir iş birliği var. Her biri birbirinden faydalanıyor. İsrail, ABD'yi yanına çekmek, onun desteğini almak için İran'ı tehdit gösteriyor. İran'dan dolayı tehdit altında olduğunu belirtip ABD'ye 'Burada ol' mesajı veriyor. ABD Orta Doğu'yu işgal etmek için İsrail'i önceleyerek 'İran büyük tehdit. O yüzden burada olmalıyım' diyor. İran da onları göstererek, bölgede yer alan diğer İslam ülkeleri üzerindeki Şii yapılanmasını tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ" VURGUSU

Arka planda bir danışıklı dövüş oynandığına dikkat çeken Başbuğ, eski ABD Başkanı Trump'ın sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunlara baktığımızda, arka planda bir danışıklı dövüş oynanıyor. Bu son günlerde iyice ortaya çıktı. Trump, "Biz Süleymani'yi öldürdüğümüzde İranlılar beni aradı ve 'Saldırının altında kaldık. Buna tepki vermemiz lazım. Senin üslerine füze atacağız. Ama hiçbir şey olmayacak merak etme. Sadece tepki vermiş olacağız. Böylece bu olayı kapatalım' dedi." diye beni aradılar dedi.

Trump, "O gece dünya ABD-İran savaşı çıkar mı diye endişe içindeydi ama ben en rahat uyuyandım. Çünkü ne olacağını biliyordum." dedi. Daha önceden de arka planda iş birliği olduğunu defalarca söyledim. Bunu biz en iyi Azerbaycan'da gördük. Ermenilere vermiş olduğu destekle.

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