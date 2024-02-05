Orta Doğu resmen ateş çemberi! İran, ABD ve İsrail üçgeni: “Danışıklı dövüş” vurgusu

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ" VURGUSU

Arka planda bir danışıklı dövüş oynandığına dikkat çeken Başbuğ, eski ABD Başkanı Trump'ın sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunlara baktığımızda, arka planda bir danışıklı dövüş oynanıyor. Bu son günlerde iyice ortaya çıktı. Trump, "Biz Süleymani'yi öldürdüğümüzde İranlılar beni aradı ve 'Saldırının altında kaldık. Buna tepki vermemiz lazım. Senin üslerine füze atacağız. Ama hiçbir şey olmayacak merak etme. Sadece tepki vermiş olacağız. Böylece bu olayı kapatalım' dedi." diye beni aradılar dedi.

Trump, "O gece dünya ABD-İran savaşı çıkar mı diye endişe içindeydi ama ben en rahat uyuyandım. Çünkü ne olacağını biliyordum." dedi. Daha önceden de arka planda iş birliği olduğunu defalarca söyledim. Bunu biz en iyi Azerbaycan'da gördük. Ermenilere vermiş olduğu destekle.