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Haberler Galeri SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:35

SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastları sonrası Orta Doğu'da gerilim had safhaya ulaştı. Hem Hizbullah hem de İran ardı ardına İsrail'i hedef aldı. Her an gerçekleşmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle bölge adeta ateş çemberine dönerken İsrail basını çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. İran ve Hizbullah'ın birlikte saldırı düzenleyeceğini açıklayan İsrail basınının Paris Olimpiyatları iddiası da şaşkınlık yarattı.

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SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

Hamas lideri Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmandı. İran, Hizbullah ve İsrail arasında savaş çanları çalmaya başladı.

SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

Misille saldırı nedeniyle İsrail'de alarm seviyesi en üst düzeye çıktı. Yedioth Ahronot gazetesi, artan endişe ortamında İsraillilerin yaptığı hazırlıkların ele alındığı bir haber yayımladı. Habere göre İsrail'de dondurma satışlarında yüzde 260 artış yaşandı. Dondurmadan sonra en çok talep edilen ürün ise yüzde 140 artışla ton balığı, mısır ve turşu gibi konserve yiyecekler oldu

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SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

PANİK YAŞAYAN İSRAİL'DE SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ SATIŞI PATLADI

Endişeli İsraillilerin alkollü içecek talebindeki artış dikkati çekti. Haberde, İsrail'in orta kesimindeki Rishon Lezion kentindeki bir barın işletmecisinin sözlerine yer verildi. Buna göre, endişelerinden kurtulmak isteyen bar müşterileri daha fazla içki içmeye başladı. İsraillilerin psikolojik destek arayışı da arttı. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedeli 450 şekele (122,5 dolar) çıktı. Bir psikoloğun haberde yer alan ifadesine göre, psikolojik danışmanlık hizmetine olan talepte "çılgınca" bir artış yaşandı ve psikologlar uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de yüzde 30 artış oldu.

SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU!

Pek çok uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv uçuşlarını durdurması sebebiyle binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kalırken birçok İsrailli de Corendon Europe gibi uçuşlarını sürdüren hava yolu şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkmak için rezervasyon yaptırdı.

SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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