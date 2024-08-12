SON DAKİKA: Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…

PANİK YAŞAYAN İSRAİL'DE SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ SATIŞI PATLADI

Endişeli İsraillilerin alkollü içecek talebindeki artış dikkati çekti. Haberde, İsrail'in orta kesimindeki Rishon Lezion kentindeki bir barın işletmecisinin sözlerine yer verildi. Buna göre, endişelerinden kurtulmak isteyen bar müşterileri daha fazla içki içmeye başladı. İsraillilerin psikolojik destek arayışı da arttı. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedeli 450 şekele (122,5 dolar) çıktı. Bir psikoloğun haberde yer alan ifadesine göre, psikolojik danışmanlık hizmetine olan talepte "çılgınca" bir artış yaşandı ve psikologlar uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de yüzde 30 artış oldu.