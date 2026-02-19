Orta Doğu’da büyük hesaplaşma kapıda: Rus ‘Kıyamet Uçağı’ Tahran’da! ABD bölgeye 20 yıl sonra en büyük hava gücünü sevk etti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.02.2026 13:37

ABD'nin İran'a karşı haftalar sürebilecek bir hava savaşı seçeneğini masaya yatırması küresel alarmı tetikledi. Washington'un 2003'ten bu yana en büyük hava gücü sevkiyatını bölgeye yapması, Rusya'nın "Kıyamet Uçağı"nın Tahran'a inişi ve Avrupa'dan gelen acil tahliye çağrıları, Orta Doğu'da gerilimi had safhaya taşıdı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD hükümeti yetkilileri ve eski askerlere dayandırdığı haberinde, ABD'nin son günlerde "İran'a karşı" hava ve deniz askeri unsurlarını kuvvetlendirdiği belirtildi.

"HAFTALAR SÜREBİLECEK HAVA SAVAŞI"

Haberde bunun, Haziran 2025'te İran nükleer tesislerine düzenlenen "tek seferlik" saldırı yerine İran'a karşı "haftalar sürebilecek bir hava savaşı" seçeneği sunacağı ifade edildi.

Saldırı halinde, askeri seçenekler hakkında Trump'a sunulan brifinglerin tamamının "İran rejimine ve bölgesel vekillerine zararı en üst düzeye çıkarmayı" amaçladığı bildirildi.

"İRANLI SİYASİ LİDERLER VE NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINACAK"

Seçenekler arasında "İranlı siyasi ve askeri liderleri öldürmeyi" hedefleyen bir tutum ile nükleer ve balistik füze tesislerini hedef alacak hava saldırılarının bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Trump'ın müzakerelerde İran'ın nükleer programlarının ortadan kaldırılması, bölgesel güçlerin dağıtılması ve balistik füzelerin imhasını öngören bir anlaşma istediği anımsatıldı.

İRAN'IN OLASI SALDIRIYA KARŞI KOZLARI

Buna karşın İran'ın "hava kuvvetlerinin çok güçlü olmaması" nedeniyle son maddeye razı olmadığı ve olası bir askeri krizde "ana caydırıcı unsuru olarak füzelerine güvendiği" belirtildi.

İran'ın, askeri bir harekata karşı bölgedeki ABD üslerine yönlendirebileceği "füze cephaneliği" ve Hürmüz Boğazı'nı kapatma gücü dahil "bazı kozlara sahip olduğu" da ifade edildi.

Yetkililer, İran'ın talepleri kabul edeceğine dair "daha karamsar bir görüş"e sahip olduklarını ve İran'ın nükleer faaliyetlerini "Trump görevden ayrılana kadar" askıya almaya razı olabileceğini bildirdi.

Tahran yönetiminin "düşünce tarzına aşina bazı yetkililer" de İran'ın müzakerelerden istifade ederek olası bir saldırıyı geciktireceği ancak Trump'ın hayal kırıklığına uğrayıp saldırı emri verebileceğini belirtti.

2003'TEKİ IRAK İŞGALİ SONRASI BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HAVA GÜCÜ

1991'deki Irak'a karşı düzenlenen harekatta görevli ABD'li emekli Hava Kuvvetleri generali David Deptula, WSJ'ye açıklamasında, söz konusu kuvvetlendirmeye yönelik "en iyi sonuç, konuşlandırılan güçlerdeki dramatik artış" nitelendirmesi yaptı.

Deptula, "En iyi sonuç, bu artışın, Trump'ın güç kullanımında şaka yapmadığının yeterince önemli bir göstergesi olması ve böylece İran liderlerini bir anlaşmaya varmaya teşvik etmesi." ifadesini kullandı.

Haberde, güçlendirmenin, 1991 ve 2003'te bölgeye konuşlandırılan varlıklara kıyasla daha az yapıldığı, "günün koşulları" doğrultusunda ABD Hava Kuvvetlerinin "artık çok daha küçük" olduğu kaydedildi.

Askeri saldırı halinde bölgede "destekleyecek ABD ve müttefik kara kuvvetlerinin olmadığı"na ve İsrail hava kuvvetlerinin de "harekata katılmaması halinde uluslararası bir koalisyonun" var olmayacağına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca 1991'de harekattan farklı olarak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), olası ABD saldırıları için "hava sahalarını kapalı hale getirdiği" ve ABD savaş uçaklarının çoğunun Ürdün'e konuşlandığı anımsatıldı.

TRUMP YÖNETİMİNDE BELİRSİZLİK ENDİŞESİ

Buna karşın hassas vuruşlar, gizlilik teknolojileri ve uzay kapasitelerinin kullanılmasının planlandığı harekatta Trump yönetiminin, "olası bir ilk bombalama sonrası ne olacağından hala emin olmadığı" savunuldu.

Haberde bazı eski askeri yetkililerin, bölgede "bazı belirsizlikler" göz önüne alındığında, "diplomatik bir anlaşmanın savaştan daha tercih edilebilir olabileceğini" aktardığı da kaydedildi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ GÜCÜ NE DURUMDA?

Uçuş takip verilerine göre Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne F-35'ler, F-15'ler, F-16'lar, E-3'ler ve E-11 uçakları sevk edildi.

ABD Donanmasından bir yetkiliye göre, ABD halihazırda, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Trump yönetiminin potansiyel bir operasyonunu desteklemek için 13 gemiye sahip bulunuyor.

Bölgede, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve balistik füzelere karşı savunma yapabilen 9 muhrip var. Öte yandan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve taarruz gücüne sahip 4 muhrip de yolda.

"HAVA SALDIRILARI İRAN LİDERLİĞİNİ ZAYIFLATABİLİR"

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşunun araştırmacısı Eliot Cohen, muhtemel bir "ağır bir hava harekatının İran'ın liderliğini zayıflatabileceğini" savundu.

Böylelikle "(liderliğin) hayatta kalan elit üyelerinin" ABD ile uzlaşmaya varabileceği tahminini paylaşan Cohen, "Muhtemelen haftalarca hatta aylarca sürecek yoğun bir operasyon olması gerekecek." dedi.

RUSYA'NIN "KIYAMET UÇAĞI" ARTAN GERİLİM ORTAMINDA TAHRAN'A İNDİ

Öte yandan, Rusya-İran ortaklığı kapsamında stratejik iş birliğinin sürdüğüne işaret eden bir gelişme olarak, Rus Tu-214PU tipi hava komuta merkezi uçağı Tahran'a indi.

Uçak, şifreli iletişim sistemleri ve elektromanyetik koruma özellikleriyle üst düzey askeri koordinasyon için tasarlanmış durumda.

Kamuoyunda sıklıkla "Kıyamet Uçağı" olarak anılan Rusya'ya ait Tu-214PU tipi hava komuta merkezi uçağı Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Rusya'nın seçkin "Rossiya" Özel Uçuş Filosu tarafından işletilen uçak, güçlendirilmiş bir komuta-kontrol merkezi olarak tasarlandı.