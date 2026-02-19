Haberler
Orta Doğu’da büyük hesaplaşma kapıda: Rus ‘Kıyamet Uçağı’ Tahran’da! ABD bölgeye 20 yıl sonra en büyük hava gücünü sevk etti
Giriş Tarihi: 19.02.2026 13:37
ABD'nin İran'a karşı haftalar sürebilecek bir hava savaşı seçeneğini masaya yatırması küresel alarmı tetikledi. Washington'un 2003'ten bu yana en büyük hava gücü sevkiyatını bölgeye yapması, Rusya'nın "Kıyamet Uçağı"nın Tahran'a inişi ve Avrupa'dan gelen acil tahliye çağrıları, Orta Doğu'da gerilimi had safhaya taşıdı.