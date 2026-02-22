Haberler
Galeri
Orta Doğu’da savaş senaryosu güçleniyor: İran’a saldırı ABD’yi ateşe atıyor! Trump’ın Florida’daki malikanesi dahi hedefte
Giriş Tarihi: 22.02.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 11:17
Orta Doğu’da savaş senaryosu güçleniyor: İran’a saldırı ABD’yi ateşe atıyor! Trump’ın Florida’daki malikanesi dahi hedefte
Orta Doğu'da diplomasi tıkanırken, İran'ın füze kapasitesi ve vekil güç ağı ABD üslerinden küresel enerji hatlarına kadar geniş bir risk alanı oluşturuyor. ABD basınına göre olası bir saldırı, sınırlı bir operasyon olmaktan çıkıp Washington için geri dönüşü zor bir savaşa dönüşebilir. İsrail medyası ise, Washington'un çok cepheli bir çatışma riskinin eşiğine geldiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesinin dahi doğrudan hedef haline gelebileceğini bildirdi.