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Giriş Tarihi: 03.02.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 13:15

Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

Orta Doğu'da savaş tuşuna basıldı. İsrail'in Gazze işgalinin başlamasının ardından tansiyonun yükseldiği bölgede kriz, dün gece doruk noktasına ulaştı. ABD güçleri, Irak ve Suriye'de 85'ten fazla hedefi vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı son dakika açıklamasında, "Yanıtımız bugün başladı. Bizim belirlediğimiz zaman ve yerlerde saldırılar devam edecek." ifadelerini kullandı. ABD kanadından peş peşe açıklamalar gelirken Irak'tan karşı atak geldi. ABD medyasından gelen son dakika bilgilerine göre saldırılara misilleme olarak Kuzey Irak'ta ABD güçlerine ev sahipliği yapan bir hava üssünün hedef alındı. İşte bölgede son durum…

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Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak dün Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü destekli hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, hedeflerin vurulmasıyla ilgili "Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek" dedi.

Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

CENTCOM, dün gece yaptığı açıklamada İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenlediklerini belirterek 85'ten fazla hedefi vurduklarını duyurdu. Saldırılara ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da katıldığını belirten CENTCOM, "Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı.

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Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları ile ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik saldırıları kolaylaştıran milis gruplarının ve onların Devrim Muhafızları sponsorlarının lojistik ve mühimmat tedarik zinciri tesisleri yer alıyordu" açıklamasını yaptı.

Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

85'TEN FAZLA HEDEF VURULDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby saldırılarla ilgili yaptığı basın toplantısında "Irak ve Suriye'deki birliklerimize ve tesislerimize yönelik devam eden saldırılara ve özellikle Ürdün'de üç askerimizin ölümüne, düzinelerce askerimizin yaralanmasına neden olan saldırıya yanıt olarak, ABD askeri güçleri, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği ve onların sponsor olduğu militan gruplar tarafından kullanılan yedi tesiste 85'ten fazla hedefi vurdu. Tesislerin üçü Irak'ta, dördü Suriye'de" dedi.

Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

HUSİLER AÇIKLADI

Yemen'deki Husiler ABD ve İngiliz Hava Kuvvetlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Konuya ilişkin haber Husilere bağlı SABA haber ajansında yer aldı.

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