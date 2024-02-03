Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi

85'TEN FAZLA HEDEF VURULDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby saldırılarla ilgili yaptığı basın toplantısında "Irak ve Suriye'deki birliklerimize ve tesislerimize yönelik devam eden saldırılara ve özellikle Ürdün'de üç askerimizin ölümüne, düzinelerce askerimizin yaralanmasına neden olan saldırıya yanıt olarak, ABD askeri güçleri, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği ve onların sponsor olduğu militan gruplar tarafından kullanılan yedi tesiste 85'ten fazla hedefi vurdu. Tesislerin üçü Irak'ta, dördü Suriye'de" dedi.