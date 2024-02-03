Giriş Tarihi: 03.02.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
13:15
Orta Doğu’da savaş tuşuna basıldı! ABD güçleri Irak ve Suriye’ye saldırdı, karşı atak geldi
Orta Doğu'da savaş tuşuna basıldı. İsrail'in Gazze işgalinin başlamasının ardından tansiyonun yükseldiği bölgede kriz, dün gece doruk noktasına ulaştı. ABD güçleri, Irak ve Suriye'de 85'ten fazla hedefi vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı son dakika açıklamasında, "Yanıtımız bugün başladı. Bizim belirlediğimiz zaman ve yerlerde saldırılar devam edecek." ifadelerini kullandı. ABD kanadından peş peşe açıklamalar gelirken Irak'tan karşı atak geldi. ABD medyasından gelen son dakika bilgilerine göre saldırılara misilleme olarak Kuzey Irak'ta ABD güçlerine ev sahipliği yapan bir hava üssünün hedef alındı. İşte bölgede son durum…