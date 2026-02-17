Haberler
Orta Doğu’daki askeri yığınak derinleşiyor! ABD savaş gemisi İran‘ın dibinde
Giriş Tarihi: 17.02.2026 12:29
İngiliz Yayın Kurumu BBC'ye göre, ABD'nin İran üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde USS Abraham Lincoln uçak gemisi Umman açıklarında İran'a yaklaşık 700 kilometre mesafede uydu görüntüleriyle tespit edildi; bölgede destroyerler, savaş uçakları ve lojistik unsurlarla desteklenen geniş çaplı bir askeri yığınak dikkat çekerken, İran Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlatarak güç gösterisi yaptı. Uzmanlar, mevcut konuşlanmanın Venezuela ve "Gece Yarısı Çekici" operasyonlarına kıyasla daha derinlikli ve sürdürülebilir bir caydırıcılık kapasitesi sunduğunu belirtiyor.