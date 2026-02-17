Orta Doğu’daki askeri yığınak derinleşiyor! ABD savaş gemisi İran‘ın dibinde

BBC'ye göre, Orta Doğu'da uydu görüntüleriyle takip edilen ABD gemilerinin sayısı 12'ye ulaştı. Bunlar arasında Abraham Lincoln ve onunla birlikte uçak gemisi taarruz grubunu oluşturan üç Arleigh Burke sınıfı destroyer yer alıyor. Ayrıca uzun menzilli füze saldırıları gerçekleştirebilen iki destroyer ve Körfez'de Bahreyn deniz üssünde konuşlu, kıyıya yakın muharebe için tasarlanmış üç özel gemi bulunuyor. Doğu Akdeniz'de Souda Bay ABD üssü yakınlarında iki destroyer ve Kızıldeniz'de bir destroyer daha tespit edildi.