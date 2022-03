Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:09

Oscar'da Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurdu. Görkemli bir tören ile pek çok isim ödüle kavuşurken Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat attı. Dünya gündemine oturan Oscar tokadının kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu tartışılırken Chris Rock sessizliğini bozdu. Törende skandallar bitmemiş...