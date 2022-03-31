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Haberler Galeri Oscar'da Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:09

Oscar'da Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurdu. Görkemli bir tören ile pek çok isim ödüle kavuşurken Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem oldu. Bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat attı. Dünya gündemine oturan Oscar tokadının kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu tartışılırken Chris Rock sessizliğini bozdu. Törende skandallar bitmemiş...

Oscar’da Will Smith’in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

Bu sene 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurdu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat attı. Oscar tokadı sosyal medyada gündeme oturdu.

Oscar’da Will Smith’in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA'

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

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Oscar’da Will Smith’in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Oscar’da Will Smith’in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

O gecenin ardından Smith'in tokat attığı Chris Rock çıktığı stand-up şovunda yaşananları anlattı. Rock seyirciye, "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" dedi.

Oscar’da Will Smith’in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Skandallar sonra da devam etmiş...

Tüm dünyanın konuştuğu Smith'in tokat olayı sonrasında yaşananların detayları da ortaya çıktı.

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