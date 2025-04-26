Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

Zelenskiy'nin her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söylemesinin ardından Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin." Sözlerini kullanmıştı.

Gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmişti.