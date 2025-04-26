Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
14:29
Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi
Son dakika haberleri: Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da düzenlenen cenaze töreni çarpıcı anlara sahne oldu. Cenaze törenine katılan ABD Başkanı Donald Trump, aylar önce canlı yayında kavga ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmenin basına yansıyan kareleri çok konuşuldu.