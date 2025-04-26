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Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:29

Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

Son dakika haberleri: Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da düzenlenen cenaze töreni çarpıcı anlara sahne oldu. Cenaze törenine katılan ABD Başkanı Donald Trump, aylar önce canlı yayında kavga ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmenin basına yansıyan kareleri çok konuşuldu.

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Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı.

Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

CENAZE SALONUNDA "VERİMLİ" GÖRÜŞME

İkilinin özel olarak görüştüğünü ve verimli bir tartışma yaptıklarını kaydeden Cheung, görüşmeye dair detayların açıklanacağını aktardı. Cheung, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Cheung, "Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak" dedi.

Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov toplantıya dair, "Toplantı düzenlendi ve sona erdi." Dedi. Nikiforov, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermedi.

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Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

ORTAYA SANDALYE ATTILAR

St. Peter Katedrali'nin ana salonun ortasına 'sandalye atarak' yapılan görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu. Ana salonun ortasında 15 dakika boyunca oturan ikilinin halleri tuhaf bulundu.

Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

BEYAZ SARAY'DA KAVGA

Trump ile Zelenskiy, şubat ayında Oval Ofis'teki toplantıları sırasında kameralar önünde kavga etmişti. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti.

Papa’nın cenazesinde tarihi fotoğraf! Trump ve Zelenskiy kavgadan sonra bir araya geldi

Zelenskiy'nin her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söylemesinin ardından Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin." Sözlerini kullanmıştı.

Gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmişti.