Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) ile ilgili 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyledi.