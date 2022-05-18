Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:16
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
10:16
Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...
Son dönemlerde UFO'lar ve uzaylılarla ilgili haberler sık sık gündeme geliyor. Resmi kurumlarda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, konuya ilişkin 50 yıl sonra bir ilke imza attı ve Pentagon temsilcileri Kongre'de UFO'lara ve bilinmeyen cisimlere ilişkin canlı oturuma katıldı. ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar 400'den fazla ihbar aldıklarını açıklarken "En az 11 kez yakından geçme vakası var" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların yankıları sürerken ABD donanmasından itiraf niteliğinde bir video yayınlandı.