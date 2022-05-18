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Haberler Galeri Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:16

Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

Son dönemlerde UFO'lar ve uzaylılarla ilgili haberler sık sık gündeme geliyor. Resmi kurumlarda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, konuya ilişkin 50 yıl sonra bir ilke imza attı ve Pentagon temsilcileri Kongre'de UFO'lara ve bilinmeyen cisimlere ilişkin canlı oturuma katıldı. ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar 400'den fazla ihbar aldıklarını açıklarken "En az 11 kez yakından geçme vakası var" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların yankıları sürerken ABD donanmasından itiraf niteliğinde bir video yayınlandı.

Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

Pentagon 50 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. ve UFO paneli düzenledi. Panelde paylaşılan görüntüler ise şoke etti.

Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

ABD Donanma İstihbarat Direktörü Yardımcısı ve UFO olarak bilinen hava cisimlerini inceleyen Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü Direktörü Scott Bray, şu ana kadar Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) ile ilgili 256'sı son bir yılda olmak üzere 400 ihbar aldıklarını söyledi.

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Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

Bray, ABD ordusunca uzunca bir süredir farklı yer ve zamanlarda gözlemlenen ancak tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

İHBAR SAYISI ARTTI

Scott Bray, "Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün ön raporunun kamuoyuna sunulmasından bu yana tanımlanmayan hava olayları ihbarları 400'e çıktı. Direktörlüğün geçen yılki raporunda 2004 ila 2021 yılları arasında toplam 144 ihbar vardı." dedi

Pentagon dosyaları açtı: ABD donanmasından UFO itirafı! Şoke eden görüntüler...

GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI

Farklı bölgelerde, birkaç yıl arayla çekilmiş iki görüntüyü gösteren Bray, gece görüş gözlükleri ve SLR kameralarıyla kaydedilen ışıkların üçgen şeklinde olduğunu, bunun da ışığın kamera ve gözlüklerin lenslerinden geçerken kırılmasından kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

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