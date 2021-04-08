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Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:45

kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ne zaman ve neden öldü?

Yeni dizi 'la beraber 'ın hayatı da araştırılmaya başlandı.. Kıbrıs Türklerinin mücadelesinde öncü olan Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanıdır. Kıbrıs Türklerine yapılan zulme karşı ada halkını örgütlemeyi başaran , 27 Ocak 1924 yılında dünyaya gelmiştir. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ardından Rauf Denktaş kimdir, neden ve ne zaman öldü sorularının cevabı merak konusu oldu. İşte, Rauf Denktaş'ın hayatı ve ölümü hakkında bilgiler

Rauf Denktaş kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş ne zaman ve neden öldü?

Yeni dizi başladı. , Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesindeki en önemli isimlerin başında gelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan yolda, Kıbrıs Türklerine yapılan zulme karşı halkı örgütlemeyi başaran , KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanıdır. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ardından Rauf Denktaş kimdir, neden ve ne zaman öldü sorularının yanıtları da merak konusu oldu. İşte, 2012 yılında hayatını kaybeden Rauf Denktaş'ın hayatı ve ölümü hakkında bilgiler

Rauf Denktaş kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş ne zaman ve neden öldü?

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

, Kıbrıs'ın Baf bölgesinde 27 Ocak 1924'te dünyaya geldi.

İlkokul eğitimi için 1930'da İstanbul'a gönderilen ve daha sonra Kıbrıs'a dönen Rauf Denktaş, 1941'de Lefkoşa İngiliz Okulundan mezun oldu.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Denktaş, bir süre Gazimağusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulunda öğretmenlik yaptı.

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Rauf Denktaş kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş ne zaman ve neden öldü?

Hukuk eğitimi için 1944'te Lincoln's Inn'de okumak üzere İngiltere'ye giden Denktaş, 1947'de Ada'ya döndü ve avukatlığa başladı. Sonrasında savcı olan Denktaş, 1956'da başsavcılığa kadar yükseldi.

Rauf Denktaş kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş ne zaman ve neden öldü?

MÜCADELE YILLARI

, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde Dr. Küçük ile konuşmalar yaptı. Türk toplumunun iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenen Denktaş, toplumun menfaatlerinin takipçisi oldu.

Aydın Denktaş'la 1949'da evlenen Denktaş, 1955'te Ada'yı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi.

Rauf Denktaş, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurarak Rumların Türk köylerine saldırılarını protesto etti.

Rauf Denktaş kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş ne zaman ve neden öldü?

Zürih-Londra Antlaşmaları öncesinde Fazıl Küçük ve , Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti ve görüşmede Denktaş Ada'ya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi.

Denktaş, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasına çaba harcadı ve aynı yıl Türk Cemaat Meclisi ile İcra Komitesi Başkanlığına seçildi. 16 Ağustos 1960'ta 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş, sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

1964 Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edilen Denktaş, 1967'de Ada'ya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye geri verilen Denktaş, 1968'de Ada'ya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü.

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