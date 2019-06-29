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Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Uçak yolculuklarında kabin görevlilerinin ciddiyetini bilmeyenimiz yoktur. Görevleri gereği işlerini titizlikle yapmaya çalışan hostesler ve pilotların yolcuların olmadığı zamanlarda yaptıkları sosyal medyayı salladı! Dünyanın dört bir yanından uçuş görevlileri sosyal medyanın verdiği güce dayanarak öyle kareler paylaşıyor ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Birbirlerine nazire yaparcasına özellikle İnstagram üzerinden ilginç paylaşımlar yapan kimi hosteslerin fazla ileri gittiği söylenebilir. Bu paylaşımların daha nereye kadar olacağı ise merak konusu.

Giriş Tarihi: 29.06.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 15:56
Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Sosyal medyada her gün yeni bir çılgınlık duyuyoruz!

Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Bu seferki ise uçaklarda!

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Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Kabin görevlileri meğer yolcular inince birbirinden ilginç pozlarla birbirlerine nazire yapıyormuş.

Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Üstelik bunları çekinmeden sosyal medyadan paylaşıyorlar.

Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Dünyanın dört bir yanından hosteslerin yeni çılgınlığına büyük katılım var.

Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Bu gidişatın nereye kadar süreceği ise merak konusu.

Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...
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