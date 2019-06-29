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Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Resmen çılgınlık! Yolcular inince hostesler...

Uçak yolculuklarında kabin görevlilerinin ciddiyetini bilmeyenimiz yoktur. Görevleri gereği işlerini titizlikle yapmaya çalışan hostesler ve pilotların yolcuların olmadığı zamanlarda yaptıkları sosyal medyayı salladı! Dünyanın dört bir yanından uçuş görevlileri sosyal medyanın verdiği güce dayanarak öyle kareler paylaşıyor ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Birbirlerine nazire yaparcasına özellikle İnstagram üzerinden ilginç paylaşımlar yapan kimi hosteslerin fazla ileri gittiği söylenebilir. Bu paylaşımların daha nereye kadar olacağı ise merak konusu.