Richard Branson'un yeni oyuncağına sadece yetişkinler binebiliyor... İçinde yok yok

Rock yıldızlarını aratmayan yaşam tarzıyla bilinen İngiliz milyarder Richard Brunson, bir girişime daha imza atarak 18 yaş sınırının bulunduğu dev bir gemi üretiyor. Scarlet Lady ismindeki gemi için dünyanın en iyi tasarımcılarıyla çalışılıyor ve içerisinde yok yok... Richard Brunson'ın sahibi olduğu Virgin Group bünyesinde kurulan Virgin Voyages, sadece yetişkinlere hizmet veren dev bir gemiyi 2020 yılında görücüye çıkarma hazırlığında. İç ve dış tasarımında Londra'dan Tom Dixon, New York'tan Roman ve Williams ile Hollandalı Concrete Amsterdam gibi devlerle çalışılan Scarlet Lady isimli gemide yok yok...