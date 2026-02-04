Riyad’daki kritik zirve dünya basınında: Suudi Arabistan bölgesel zorluklar karşısında Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor!

ZİYARET ULUSLARARASI MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Ziyaret dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve savunma sanayii de dahil olmak üzere birçok alanda Suudi Arabistan ile ilişkileri daha üst bir seviyeye taşımaya kararlı olduğunu vurguladı.