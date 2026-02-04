Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Riyad'daki kritik zirve dünya basınında: Suudi Arabistan bölgesel zorluklar karşısında Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor!
Giriş Tarihi: 04.02.2026 10:33

Veliaht Prens Selman tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'daki temasları, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 2 milyar dolarlık anlaşmayla taçlandı. Ziyaret, Reuters'tan İsrail basınına kadar uluslararası medyada geniş yankı uyandırırken; Türkiye'nin enerji, savunma ve diplomasi alanlarında bölgenin kilit ülkesi olduğu vurgulandı. Riyad'ın, artan bölgesel riskler karşısında Ankara ile birlikte hareket etme arayışı ise dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan 2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

ZİYARET ULUSLARARASI MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Ziyaret dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve savunma sanayii de dahil olmak üzere birçok alanda Suudi Arabistan ile ilişkileri daha üst bir seviyeye taşımaya kararlı olduğunu vurguladı.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'deki istikrara desteğinin devam edeceği ve Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası için Suudi Arabistan ile iş birliği içinde çalışacağı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK FAALİYETLERİ RİYAD İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

İsrail merkezli The Times of Israel, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın petrol, petrol ürünleri, petrokimya ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğini artırma konusunda anlaştığını bildirdi.

Haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiği ve iki ülkenin çeşitli diplomatik konularda iş birliği yaptığı bildirildi.

Times of Israil'e göre, bu iş birliği arasında iki ülkenin Gazze ve Suriye'ye destek vermesi yer alıyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin İran-ABD geriliminde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmasının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirdiği vurgulandı.

Suudi Arabistan ABD'nin olası İran müdahalesinden endişe duyduğunu sıklıkla dile getirmişti.

"BAŞKAN ERDOĞAN KİLİT ARABULUCU"

İsrailli gazete, Başkan Erdoğan'ın ABD ile İran arasında açık bir çatışmayı önlemek ve buna bir çözüm bulmak için yürütülen diplomatik çabaların kilit arabulucularından biri olarak öne çıktığını bildirdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL'E TEHDİTLER SAVURDU"

İsrail merkezli Maariv gazetesi ise, "Orta Doğu Zirvesi: Erdoğan Suudi Arabistan'a indi ve İsrail'e tehditler savurdu" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın ziyaret sırasında Tel Aviv'e yönelik eleştirilerini esirgemediğini belirtti.

Maariv, Başkan Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert bir tavır takındığını ve siyonist lideri bölgedeki krizleri derinleştirmekle suçladığını bildirdi.

"RİYAD ANKARA İLE BİRLİK İÇİNDE OLMAK İSTİYOR"

Haberde son olarak, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin Suudi Arabistan nezdinde önemli olduğu bildirdi. Riyad'ın bölgesel zorluklar karşısında Ankara ile birlik içinde olmak istediği belirtildi.