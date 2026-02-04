Haberler
Giriş Tarihi: 04.02.2026 10:33
Riyad’daki kritik zirve dünya basınında: Suudi Arabistan bölgesel zorluklar karşısında Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor!
Veliaht Prens Selman tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'daki temasları, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 2 milyar dolarlık anlaşmayla taçlandı. Ziyaret, Reuters'tan İsrail basınına kadar uluslararası medyada geniş yankı uyandırırken; Türkiye'nin enerji, savunma ve diplomasi alanlarında bölgenin kilit ülkesi olduğu vurgulandı. Riyad'ın, artan bölgesel riskler karşısında Ankara ile birlikte hareket etme arayışı ise dikkat çekti.