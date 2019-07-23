Rus güzellik kraliçesi hakkında şoke eden iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Eski Kral Muhammed'i temsilen konuşan avukat Koh, "Çiftin haziran ayında İslami geleneklere göre boşandığını" vurguladı. Buna göre; Muhammed bir tanığın huzurunda üç kez "boş ol" diyerek Voevodina 'dan ayrıldı. Avukat Koh, Voevodina'nın geri döndürülmesi mümkün olmayan boşanma kararıyla ilgili 22 Temmuz'da avukatları aracılığıyla haberdar edildiğini ve bir boşanma belgesi kopyasının kendisine iletildiğini ifade etti.