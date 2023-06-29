Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor! Rusya duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...

Rus savunma sistemlerince HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini belirten Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 444 uçak, 240 helikopter, 4 bin 823 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 402 tank ve zırhlı araç, 1133 çok namlulu roketatar, 5 bin 269 obüs ve havan topu, 11 bin 276 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.