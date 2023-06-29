Giriş Tarihi: 29.06.2023 17:20
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
17:25
Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor! Rusya duyurdu: 2 general onlarca subay öldürüldü...
Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve teçhizatına saldırılar düzenlediğini aktarıldı. 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Kramatorsk şehrindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 56. Motorize Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına yapılan yüksek hassasiyetli saldırı sonucunda, kurmay toplantısına katılan 2 general, 50'ye yakın subay ve 20 civarında yabancı paralı asker ve askeri danışman öldürüldü." iddiasında bulunuldu.