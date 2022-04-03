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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil'de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...
Giriş Tarihi: 03.04.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 16:32

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil'de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken ederken, savaşın daha ilk günlerinde Çernobil Nükleer Santrali'nin Rus birliklerinin kontrolüne girmesi ve santralden haber alınamaması dünyanın yüreğini ağzına getirmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kontrolü Ukrayna'nın geri aldığı Çernobil ile ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) harekete geçti. Tehlikeli bir görev yürütecek olan yetkililer aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Rus askerlerinde ortaya çıktığı iddia edilen 'hastalıkla' ilgili de açıklamada bulundu.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil’de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

Savaş henüz daha ikinci haftadayken, Rus birlikleri tarafından kontrolü ele alınan Çernobil'de neler yaşandığı halen bir muamma. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da tarafından geri alınan nükleer santralin kontrolü için harekete geçildi.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil’de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yetkililerin nükleer santralde neler olduğunu öğrenmek ve ortaya çıkan hasarı tespit etmek için Çernobil'e gideceği ifade edildi.

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Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil’de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

UAEA'dan yapılan açıklamada misyonlarının Çernobil'e olabilen en hızlı şekilde 'yardım ve destek' olduğu söylendi. Aynı zamanda bu ziyaret UAEA tarafından Çernobil'e yapılacak ilk ziyaret.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil’de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı nükleer enerji yetkilisi olan Energoatom'un Rus birliklerinde görüken ve çpk hızlı bir şekilde ortaya çıkan ilk hastalık belirtisinin üstüne panik yaşandığı iddialarına da açıklık geldi.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil’de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

Basın toplantısında yapılan açıklmada, bir dizi Rus askerinin 'ciddi dozda' radyasyon aldığına dair iddiaların henüz doğrulanmadığı ifade edildi.

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