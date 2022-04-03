Giriş Tarihi: 03.04.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 16:32

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle haber alınamayan Çernobil'de tehlike görev! Hızlı ortaya çıkan bir hastalık...

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken ederken, savaşın daha ilk günlerinde Çernobil Nükleer Santrali'nin Rus birliklerinin kontrolüne girmesi ve santralden haber alınamaması dünyanın yüreğini ağzına getirmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kontrolü Ukrayna'nın geri aldığı Çernobil ile ile ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) harekete geçti. Tehlikeli bir görev yürütecek olan yetkililer aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Rus askerlerinde ortaya çıktığı iddia edilen 'hastalıkla' ilgili de açıklamada bulundu.