Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:44

Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

Rusya Ukrayna savaşı birinci yılına yaklaşırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye kritik bir ziyeret gerçekleştirdi. Zelenskiy'nin ziyaretin sırasındaki sır gibi saklanan operasyon deşifre oldu. Öte yandan ABD'nin açıkladığı yeni savunma paketi dikkatleri üzerine çekti. Patriotlar o bölgeye gidecek mi?

Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Savaşın başladıpı günden bu yana ilk kez ülke dışına çıkan Zelenskiy için hazırlanan çok gizli plan deşifre oldu.

Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

BATI ÜLKELERİ ALARMA GEÇTİ

Zelenskiy, Avrupa'dan ABD'ye uçmak üzere Polonya'nın Rzesow kentine geldi. Yolculuktan yaklaşık bir saat önce Almanya'dan Kuzey Denizi'ne bir Boeing AWACS casus uçağı gönderildi. Zelenskiy, İngiltere üzerinden geçtiğinde ise eskort görevinin parçası olarak ABD'ye ait F-15'ler havalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

Günün ilerleyen saatlerinde Zelenskiy, Beyaz Saray'dan arabayla sadece 30 dakika uzaklıktaki Andrewa Ortak Üssü'ne indi.

Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

Yolculuk binlerce kişi tarafında takip edildi.

Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

ABD'ye ulaşan Zelenskiy, burada Temsilciler Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasını yeşil bir sweatshirt ve bot ile gerçekleştirdi.


SON DAKİKA