Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Savaşın başladıpı günden bu yana ilk kez ülke dışına çıkan Zelenskiy için hazırlanan çok gizli plan deşifre oldu.