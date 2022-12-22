Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
09:44
Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek hamle: Patriotlar bölgeye gidecek mi? Çok gizli operasyonun detayları...
Rusya Ukrayna savaşı birinci yılına yaklaşırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye kritik bir ziyeret gerçekleştirdi. Zelenskiy'nin ziyaretin sırasındaki sır gibi saklanan operasyon deşifre oldu. Öte yandan ABD'nin açıkladığı yeni savunma paketi dikkatleri üzerine çekti. Patriotlar o bölgeye gidecek mi?