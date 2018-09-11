Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana düzenleyeceği en büyük tatbikatın hazırlıkları, Doğu Sibirya'da devam ediyor. 300 bin askerin yer alacağı Vostok- 2018 tatbikatına Çin de 3200 asker ve çok sayıda zırhlı araçla katılıyor. Moğolistan da tatbikata asker gönderdi. Rusya son benzer tatbikatını 1981'de Soğuk Savaş devam ederken yapmıştı, ancak Vostok-2018'e daha çok sayıda asker katılıyor. Tatbikat NATO ve Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor. Rusya ve NATO arasındaki ilişkiler, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesiyle kötüleşmeye başlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Savaş Oyunları'nın Rusya'ya karşı 'saldırgan ve dostane olmayan' davranışlar nedeniyle meşru olduğunu savundu. atbikatta neler olacak?Rus Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov tatbikatta bugün ve yarın planlama ve hazırlıklar yapılacağını ve asıl operasyonların Perşembe günü başlayıp, beş gün süreceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Vostok-2018'e 36 bin tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhı piyade aracıyla, bin uçağın katılacağını açıkladı.