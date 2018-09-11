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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

Giriş Tarihi: 11.09.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 11:13
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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana düzenleyeceği en büyük tatbikatın hazırlıkları, Doğu Sibirya'da devam ediyor.

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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

300 bin askerin yer alacağı Vostok- 2018 tatbikatına Çin de 3200 asker ve çok sayıda zırhlı araçla katılıyor. Moğolistan da tatbikata asker gönderdi.

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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

son benzer tatbikatını 1981'de Soğuk Savaş devam ederken yapmıştı, ancak Vostok-2018'e daha çok sayıda asker katılıyor.

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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

Tatbikat NATO ve arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor. Rusya ve NATO arasındaki ilişkiler, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesiyle kötüleşmeye başlamıştı.

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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Savaş Oyunları'nın 'ya karşı "saldırgan ve dostane olmayan" davranışlar nedeniyle meşru olduğunu savundu.

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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

atbikatta neler olacak?Rus Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov tatbikatta bugün ve yarın planlama ve hazırlıklar yapılacağını ve asıl operasyonların Perşembe günü başlayıp, beş gün süreceğini söyledi.

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Vostok-2018 hazırlıklarına başladı
Rusya Vostok-2018 hazırlıklarına başladı

Savunma Bakanlığı, Vostok-2018'e 36 bin tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhı piyade aracıyla, bin uçağın katılacağını açıkladı.

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