Giriş Tarihi: 23.02.2026 12:17
Rusya’dan İran’a gizli füze sevkiyatı: ABD ordusu savaş pozisyonuna geçti! ‘Önce hedefli vuruş sonra büyük operasyon’
Washington Orta Doğu'ya son yılları en büyük askeri yığınağını yaparken, bölgede tansiyon hızla yükseliyor. Eski Pentagon yetkilisine göre, ABD ordusu "yüksek yoğunluklu ve uzun süreli bir askeri operasyonu" yürütebilecek hazırlık seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı önce hedefli bir saldırı, ardından daha geniş çaplı bir operasyon seçeneğini masada tuttuğu belirtildi. Öte yandan, Moskova'nın Tahran'a gizlice füze teslim etmiş olabileceği öne sürüldü.