Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
10:14
Rusya'dan NATO'ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...
Dünyanın gözü, Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü'ne çevrildi. Putin'in konuşması merakla beklenirken Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin'den tedirgin eden açıklamalar geldi. NATO'ya nükleer savaş uyarısında bulunan Rogozin '30 dakika içinde yok ederiz' ifadelerini kullandı.