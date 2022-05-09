Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rusya'dan NATO'ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:14

Rusya'dan NATO'ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...

Dünyanın gözü, Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü'ne çevrildi. Putin'in konuşması merakla beklenirken Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin'den tedirgin eden açıklamalar geldi. NATO'ya nükleer savaş uyarısında bulunan Rogozin '30 dakika içinde yok ederiz' ifadelerini kullandı.

Rusya’dan NATO’ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...

Rusya Ukrayna savaşı 74. gününü geride bırakırken dünyanın gözü Moskova'ya çevirildi. Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü' Putin'in yapıcağı açıklama merak konusu olurken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin'den NATO'ya gözdağı geldi.

Rusya’dan NATO’ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...

"BİR SARMAT FÜZESİ YETER" DENİLMİŞTİ

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Vladimir Solovyov İngiltere'yi açık açık tehdit etmiş , "Görünüşe göre, bir Sarmat füzesi demek eski bir Büyük Britanya demek" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan NATO’ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzeler hakkında yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çeken Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin, bu kez NATO'ya 'nükleer savaş' uyarısında bulundu.

Rusya’dan NATO’ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...

YARIM SAAT İÇİNDE YOK EDERİZ

Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü öne sürerken, 'Nükleer bir savaşta NATO ülkeleri bizim tarafımızdan yarım saat içinde yok edilecek' dedi.

Rusya’dan NATO’ya gözdağı: 30 dakika içinde yok ederiz...

'SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLUR'

Bu açıklamaları ile dünya gündemine oturan Rogozin sözlerini 'Ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü karşılıklı nükleer saldırıların sonuçları dünyamız için çok ağır olur. Dolayısıyla, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel yöntemlerle yenmemiz gerekecek.' ifadeleri ile sürdürdü.

SON DAKİKA