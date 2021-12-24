Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Avrupa'da büyük çatışma çıkar

STOLTENBERG, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İLE KONUŞTU

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace ile Rusya'nın askeri faaliyetlerine ilişkin konuştum. Güvenliğimiz üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz ve diyaloğa açık kalarak tüm NATO Müttefiklerinin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.