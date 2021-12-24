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Haberler Galeri Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Avrupa'da büyük çatışma çıkar
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:54

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Avrupa'da büyük çatışma çıkar

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen kriz gittikçe büyüyor. Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD ve NATO'ya tepki göstermiş, "Bizi yüzsüzce kandırdılar. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz mi ABD'nin ya da İngiltere'nin sınırlarına gittik? " ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Büyük çatışma çıkar

Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbas krizi gün geçtikçe turmanıyor. Dün Rusya Devlet aşkanı Vladimir Putin ABD ve NATO'ya yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tehdit gibi sözler geldi.

Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Büyük çatışma çıkar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın NATO tarafına çekilmesinin tüm taraflar için 'askeri risk' oluşturduğunu ve bu riskin Avrupa'da büyük çaplı bir çatışmaya kadar gidebileceğini ifade etti.

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Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Büyük çatışma çıkar

Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Her şeyden önce Amerikalı meslektaşların Ukrayna'ya 'koruyuculuk' yapma biçimlerinin neden olduğu gerginliğin azaltılması gerektiğine inanıyoruz.

Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Büyük çatışma çıkar

AVRUPA'DA BÜYÜK ÇATIŞMA

Kiev'i NATO'ya çekme süreci, Rusya'nın güvenliğine karşı kabul edilemez tehditler yaratmaktadır. Avrupa'da büyük bir çatışmaya kadar gidebilecek, tüm taraflar için ciddi askeri riskleri doğurmaktadır" dedi.

Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Büyük çatışma çıkar

STOLTENBERG, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İLE KONUŞTU

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace ile Rusya'nın askeri faaliyetlerine ilişkin konuştum. Güvenliğimiz üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz ve diyaloğa açık kalarak tüm NATO Müttefiklerinin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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