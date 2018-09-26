Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar

Giriş Tarihi: 26.09.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 16:39
  • 1
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

'dan internete düşen bu kareler ülkenin ve halkının ne kadar kendine özgü olduğunu kanıtlar nitelikte.

  • 2
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

Siz kendi şemsiyenizi açana kadar görevli, şemsiyesi açık kapıda bekliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

Japon takımının rakip takımın soyunma odasına bıraktığı teşekkür notu.

  • 4
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

'da bir pirinç tarlası.

  • 5
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

Dünyanın en düzenli havalimanı bagaj sistemi olabilir.

  • 6
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

Bu marketten sebze satın almak için istediğinizi alıp gönlünüzden geçen parayı kavanoza bırakmanız yeterli.

  • 7
  • 59
Sadece 'da görebileceğiniz manzaralar
Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

Metro koltuklarının arkasındaki minik cep, biletleri koymak için tasarlanmış. Böylelikle siz uyurken, görevli sizi uyandırmadan biletinizi kontrol edebilir.

BİZE ULAŞIN