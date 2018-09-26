Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar

Japonya'dan internete düşen bu kareler ülkenin ve halkının ne kadar kendine özgü olduğunu kanıtlar nitelikte. Siz kendi şemsiyenizi açana kadar görevli, şemsiyesi açık kapıda bekliyor. Japon takımının rakip takımın soyunma odasına bıraktığı teşekkür notu. Japonya'da bir pirinç tarlası. Dünyanın en düzenli havalimanı bagaj sistemi olabilir. Bu marketten sebze satın almak için istediğinizi alıp gönlünüzden geçen parayı kavanoza bırakmanız yeterli. Metro koltuklarının arkasındaki minik cep, biletleri koymak için tasarlanmış. Böylelikle siz uyurken, görevli sizi uyandırmadan biletinizi kontrol edebilir.