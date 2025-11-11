Şara-Trump zirvesinden tarihi kararlar çıktı: PKK/YPG’nin entegrasyonunda süreç başlıyor! ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündemde

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:53

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kritik zirve, Orta Doğu denkleminde yeni bir dönemin kapısını araladı. Görüşmenin ardından hem Washington hem de Şam'dan peş peşe açıklamalar gelirken, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'ye entegrasyonunu da kapsayan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşıldığı bildirildi. El Cezire, toplantıdan çıkan sonuçların ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi sürecini hızlandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

SEZAR YAPTIRIMLARI KALDIRILDI

ABD Hazine Bakanlığı, Şara ile Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin ardından Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık, bu kararın 23 Mayıs tarihinde verilen geçici muafiyetin yerine geçtiğini ve Suriye'nin yeni yönetimiyle diplomatik diyaloğun sürdürülmesi amacıyla alındığını belirtti.

Uzmanlar, kararın Suriye'deki geçici hükümetin reform çabalarına destek niteliği taşıdığını ve bölgesel istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

GÖRÜŞME "YAPICI" GEÇTİ

Suriye Devlet Başkanlığı da Şara ile Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı belirtildi.

Bakan Şeybani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye'nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ŞARA'YA ÖVGÜLER

Trump ise, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Şara ile basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Başkan (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

"ŞARA İLE VAKİT GEÇİRMEK ONURDU"

Trump ayrıca, sosyal medya platformu Truth Social'dan da Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Şara ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

ABD İLE İLİŞKİLERDE "YENİ BİR STRATEJİ"

Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj veren Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.

Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.

Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

Ahmed Şara, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Şara, 10 yıl boyunca DAEŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"SURİYE DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILDI"

Daha sonra üst düzey bir ABD'li yetkili, Associated Press ve AFP haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Suriye'nin DEAŞ'a karşı kurulan küresel koalisyona katılacağını resmen doğruladı ve ülkenin koalisyonun 90. üyesi olacağını bildirdi.

İsmini açıklamamak kaydıyla konuşan yetkili, ABD'nin ayrıca Suriye'nin Washington'daki büyükelçiliğinde faaliyetlerine yeniden başlamasına izin vereceğini, böylece iki ülkenin terörle mücadele, güvenlik ve ekonomik konularda daha iyi koordinasyon sağlayabileceğini söyledi.

ABD ASKERLERİNİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİNİN SİNYALİ

El Cezire haber kuruluşuna göre böyle bir hamle, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesinin önünü açabilir.

SDG ENTEGRASYONUNU KAPSAYAN MEKANİZMALAR ÜZERİNDE UZLAŞILDI

Öte yandan, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve bir zirve gerçekleşti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışma toplantısının yaklaşık bir saati aştığı belirtilen açıklamada, Şara ile "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu çerçevede, "Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak." ifadeleri yer aldı.