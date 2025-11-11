Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:53
Şara-Trump zirvesinden tarihi kararlar çıktı: PKK/YPG’nin entegrasyonunda süreç başlıyor! ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündemde
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kritik zirve, Orta Doğu denkleminde yeni bir dönemin kapısını araladı. Görüşmenin ardından hem Washington hem de Şam'dan peş peşe açıklamalar gelirken, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'ye entegrasyonunu da kapsayan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşıldığı bildirildi. El Cezire, toplantıdan çıkan sonuçların ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi sürecini hızlandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.