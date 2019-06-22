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Saraybosna'da "" için gösteri

'in başkenti Saraybosna'da, 5 gün önce vefat eden 'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı 'nin maruz kaldığı haksızlıklar ve Mısır yönetimine tepki amacıyla protesto düzenlendi.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 22.06.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 17:29
Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

'ın Saraybosna Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Mısır yönetimini kınayan sloganlar attıktan sonra, ellerinde Mursi'nin fotoğrafları ve "Rabia" işaretli dövizlerle şehir merkezinde sessiz yürüyüş yaptı.

Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

Bosna Hersekli ve Mısırlı göstericiler, Mursi'nin taziye merasimine izin vermeyen yönetimine tepki olarak, üzeri Mısır bayrağı ile örtülü boş bir tabut taşıdı.

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Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

Mısırlılar Birliği Başkanı Farid Al Zayat, burada yaptığı açıklamada, Mursi'nin ölümünün cinayet sayılabileceğinin altını çizerek, "Kendi halkından insanları öldüren rejime tepki göstermek amacıyla toplandık." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

Yaklaşık 20 yıldır 'te yaşayan Mısırlı Alaa Eldin Sayed de adaletten yana olduklarını vurgulayarak, "Bizler, cumhurbaşkanımızı öldüren yönetime karşıyız. Onu (Mursi'yi) yavaş yavaş öldürdüler. Eceliyle ölmedi. Her daim bizim özgürlüğümüz ve haklarımız için mücadele etti." diye konuştu.

Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı , yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetti.

Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saraybosna'da Muhammed Mursi için gösteri

Mursi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etti. Saat 23.00'dan itibaren Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

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