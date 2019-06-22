Yaklaşık 20 yıldır Bosna Hersek'te yaşayan Mısırlı Alaa Eldin Sayed de adaletten yana olduklarını vurgulayarak, "Bizler, cumhurbaşkanımızı öldüren yönetime karşıyız. Onu (Mursi'yi) yavaş yavaş öldürdüler. Eceliyle ölmedi. Her daim bizim özgürlüğümüz ve haklarımız için mücadele etti." diye konuştu.