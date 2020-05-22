Giriş Tarihi: 22.05.2020 07:30Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:46
Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...
Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Günlük hayatta hiç düşünmeden çöpe attığımız kimi nesneler ya da atıklar aslında bazı usta ellerde öyle bir şekilde değerlendiriliyor ki inanması güç! Bu sefer olayın baş rolünde bir kola kutusu var. Teneke kutuyu atmak yerine onu değerlendirmeyi düşünen adam bunu gerçekleştirmekle kalmadı sosyal medyadan da paylaştı. O anlar ,nternette büyük ilgi görürken milyonlarca kez görüntülenmeyi de başardı. İşte kare kare şaşırtan ustalık!