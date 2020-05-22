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Haberler Galeri Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:46

Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...

Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Günlük hayatta hiç düşünmeden çöpe attığımız kimi nesneler ya da atıklar aslında bazı usta ellerde öyle bir şekilde değerlendiriliyor ki inanması güç! Bu sefer olayın baş rolünde bir kola kutusu var. Teneke kutuyu atmak yerine onu değerlendirmeyi düşünen adam bunu gerçekleştirmekle kalmadı sosyal medyadan da paylaştı. O anlar ,nternette büyük ilgi görürken milyonlarca kez görüntülenmeyi de başardı. İşte kare kare şaşırtan ustalık!

Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...

Boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

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Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Şaşırmamak elde değil! Kola kutusundan öyle bir şey yaptı ki...

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

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