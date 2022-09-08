Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:29

Şeytana benzemek için 400 bin TL'den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

Dünyada birçok insan, dövme ve estetikle kendini başka bir canlıya ya da kurgusal karaktere benzetmeye çalışıyor. Barbie'ye benzemek için yüz binlerce dolar harcayan insanları hepimiz biliyoruz. Kim Kardashian'a benzemek için yüzlerce estetik operasyon geçiren kadınlar bulunmakta. Bunun yanında bazı insanlar da yaptığı vücut modifikasyonları ile şeytana benzemeye çalışıyor. Kendini şeytan olarak tanımlayan bir genç, bütün vücudunu dövmelerle kaplayıp dilini ortadan ikiye kesip yılan dili yaptı. Görenlerin çoğu, korkudan ürperiyor…