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Haberler Galeri Şeytana benzemek için 400 bin TL'den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:29

Şeytana benzemek için 400 bin TL'den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

Dünyada birçok insan, dövme ve estetikle kendini başka bir canlıya ya da kurgusal karaktere benzetmeye çalışıyor. Barbie'ye benzemek için yüz binlerce dolar harcayan insanları hepimiz biliyoruz. Kim Kardashian'a benzemek için yüzlerce estetik operasyon geçiren kadınlar bulunmakta. Bunun yanında bazı insanlar da yaptığı vücut modifikasyonları ile şeytana benzemeye çalışıyor. Kendini şeytan olarak tanımlayan bir genç, bütün vücudunu dövmelerle kaplayıp dilini ortadan ikiye kesip yılan dili yaptı. Görenlerin çoğu, korkudan ürperiyor…

Şeytana benzemek için 400 bin TL’den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

KENDİNİ ŞEYTAN OLARAK TANITIYOR

Kendine Londra Şeytanı diyen biri, yüzüne yaptığı dövmeler ve modifikasyonlar ile insanların dikkatini çekmeyi başardı. Halk içinde negatif tepkiler almasından yakınan adam, insanların önyargıları sebebiyle kendini beğenmediğini söyledi.

Şeytana benzemek için 400 bin TL’den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

Yıllarını şeytana benzemek için harcayan Mattia Muratori, kendini dövme bağımlısı olarak tanımlıyor. Normal bir insandan daha farklı görünen 27 yaşındaki Muratori, vücut sanatının diğer sanatlardan farkı olmadığını ve insanların bilgisi olmadığı için tepkisi olduğunu dile getiriyor.

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Şeytana benzemek için 400 bin TL’den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

İNSANLARDAN NEGATİF TEPKİLER ALIYOR

Muratori yaptığı açıklamalarda, sevdiği için yaptığı şeyler yüzünden insanlar tarafından tepki almasını doğru ve mantıklı bulmuyor. Bunun yanı sıra, sokakta fark edildiğinde kötü tepkiler aldığını, insanların onu kabul edemediğini dile getirmekten çekinmiyor.

Şeytana benzemek için 400 bin TL’den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

Kendisi kötü tepkiler alsa da bunları umursamayıp şeytana benzemeye devam edeceğini bildirdi.

Şeytana benzemek için 400 bin TL’den fazla harcadı! Vücuduna sayısız dövme ve boynuz yaptırdı, şimdiki halini görenler tanıyamıyor...

GÖZLERİNİ SİMSİYAHA BOYADI, KULAKLARINI SİVRİLEŞTİRDİ

Şeytana benzemek için çaba gösterdiğini dile getiren Muratori, gözlerini siyaha boyadı. Böylece gözleri simsiyah gözüküyor. Bunun yanında kulaklarını da sivrilten İtalyan, böylece şeytan tiplemesine bürünmek için elinden geleni yapıyor.

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