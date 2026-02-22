Haberler
Siyonist elçi Gazze’deki çocuk ölümlerini meşrulaştırdı: 'Büyük İsrail' projesini açık açık savundu!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 14:20
ABD'nin İsrail Büyükelçisi siyonist Mike Huckabee, katıldığı röportajda Gazze'de çocuk ölümlerini savunan ve İncil referansıyla "Büyük İsrail" ideolojisini meşrulaştıran ifadeler kullandı. Diplomatik sınırları aşan skandal açıklamalar Türkiye dahil uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı.