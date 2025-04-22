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Haberler Galeri Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:07

Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’

İsrail ordusu ağustos ayında, Gazze'nin Mısır sınırında Hamas tarafından kullanıldığını iddia ettiği tünelleri imha etmişti. Ancak yakın zamanda Eski Siyonist Bakan Yoav Gallant, kamuoyunu kandırdıklarını itiraf ederek o dönem dolaşıma sokulan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu ve tünelin aslında bir metre derinliğindeki su kanalı olduğunu açıkladı.

AA
Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’

İsrail devlet televizyonu KAN'da bu gece detayları yayımlanacak röportajda Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun ağustosta Gazze'nin Mısır sınırında Hamas'a silah kaçırmak için kullandığı tünel diye paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’

KAMUOYUNU BÖYLE KANDIRMIŞLAR

Gallant, ordunun bu dönemde Hamas'a ait tünel diye "içinde askeri bir cipin görüldüğü fotoğrafın" aslında üzeri toprakla kaplı bir metre derinlikteki bir su kanalı olduğunu söyledi.

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Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’

ATEŞKESİ ÖNLEMEK İÇİN KILIF

Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan Gazze'ye bir silah kaçakçılığına rastlamadıklarını dile getiren eski İsrail Savunma Bakanı, "Bu aslında bir tünel değil ateşkes anlaşmasını önleme girişimiydi." ifadesini kullandı.

Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’

KAN, Gallant'ın işaret ettiği fotoğrafın, Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakerelerinin yoğunlaştığı Ağustos 2024'te gündeme geldiğine dikkati çekti.

İsrail ordusundan, KAN'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’

DOLAŞIMA SOKULAN SAHTE GÖRÜNTÜ

Söz konusu fotoğrafta, tünel çıkışı gibi bir noktada askeri cipin yer aldığı görülüyor. İsrail ordusu, bu dönemde Hamas'a ait Mısır sınırında üç metre derinliğindeki askeri tünelin içinde bir araç ilerleyebilecek genişlikte olduğunu öne sürmüştü.