Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
16:07
Siyonist işgalin kumpası çöküyor: Eski savunma bakanından şoke eden itiraf! ‘Ateşkesi yalanlarla engelledik’
İsrail ordusu ağustos ayında, Gazze'nin Mısır sınırında Hamas tarafından kullanıldığını iddia ettiği tünelleri imha etmişti. Ancak yakın zamanda Eski Siyonist Bakan Yoav Gallant, kamuoyunu kandırdıklarını itiraf ederek o dönem dolaşıma sokulan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu ve tünelin aslında bir metre derinliğindeki su kanalı olduğunu açıkladı.