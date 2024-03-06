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Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:17

Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

ABD'de başkan adayları ve senato temsilcileri için kritik önemdeki Süper Salı ön seçimleri sona ererken Kaliforniya eyaletinde galip olan Demokrat Kongre üyesi Adam Schiff, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İsrail katliamına verdiği destekle bilinen Schiff'in zafer konuşmasını kesen protestocular, Yahudi Kongre üyesinin kirli işbirliğini kınadı.

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Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

ABD'de partilerin başkan adaylarının belirlenmesi için en fazla ön seçimin yapıldığı 'Süper Salı'nın galibi Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump, Demokrat Parti'den ise Joe Biden oldu.

Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

ABD'de Kasım ayındaki başkanlık seçimi için kritik bir öneme sahip 'Süper Salı'da eyaletlerde başkan adaylarının belirlenmesi için gerçekleştirilen ön seçimlerin kazananları belli oldu.

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Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı eski Başkan Donald Trump, rakibi Nikki Halley karşısında ezici bir zafer elde etti. Trump elde ettiği galibiyetle başkan adaylığı konumunu sağlamlaştırırken, Joe Biden da benzer bir sonuçla Süper Salı'nın galibi oldu.

Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

Süper Salı ön seçimleri sona ererken, Kaliforniya'daki ön seçimde Demokrat isim Adam Schiff, Senato üyeliği yarışında ipi göğüsledi. İsrail'in Gazze katliamını başlatmasından bu yana İsrail'e koşulsuz desteğini açıklayan Siyonist ismin zafer konuşması yarıda kaldı.

Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

Zafer konuşması için kürsüye çıkan Schiff'in sözleri, Filistin destekçisi göstericilerin sloganlarıyla kesildi. "Bu adam sizin vergilerinizle Gazze'de çocukları öldürüyor!" diyerek kürsüye çıkan göstericiler, "Özgür Filistin", "Ateşkes şimdi" ve "Gazze'nin yaşamasına izin ver" sloganları attı.

Yahudi kongre üyesinin zafer konuşması 'Özgür Filistin' sloganlarıyla kesildi | Video

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