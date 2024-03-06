Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
16:17
Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!
ABD'de başkan adayları ve senato temsilcileri için kritik önemdeki Süper Salı ön seçimleri sona ererken Kaliforniya eyaletinde galip olan Demokrat Kongre üyesi Adam Schiff, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İsrail katliamına verdiği destekle bilinen Schiff'in zafer konuşmasını kesen protestocular, Yahudi Kongre üyesinin kirli işbirliğini kınadı.