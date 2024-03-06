Siyonist Kongre üyesinin kutlaması yarıda kaldı: Bu adam Gazze’de çocukları öldürüyor!

Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı eski Başkan Donald Trump, rakibi Nikki Halley karşısında ezici bir zafer elde etti. Trump elde ettiği galibiyetle başkan adaylığı konumunu sağlamlaştırırken, Joe Biden da benzer bir sonuçla Süper Salı'nın galibi oldu.