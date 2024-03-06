Yahudi kongre üyesinin zafer konuşması 'Özgür Filistin' sloganlarıyla kesildi | Video

ABD'de başkan adayları ve senato temsilcileri için kritik önemdeki Süper Salı ön seçimleri sona erdi, mevcut Başkan Joe Biden ve Kasım ayında rakibi olması beklenen Donald Trump'ın neredeyse sandık kurulan tüm eyaletlerde kazanması bekleniyor. California'daki ön seçimde Demokrat Adam Schiff Senato üyeliği yarışında ipi göğüsledi. Zafer konuşması için kürsüye çıkan Schiff'in sözleri, Filistin destekçisi göstericilerin sloganlarıyla kesildi. Göstericiler 'Özgür Filistin', 'Ateşkes şimdi' ve 'Gazze'nin yaşamasına izin ver' gibi sloganlar atarken, Adam Schiff birçok kez konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Yahudi Kongre üyesi Schiff önceki açıklamalarında İsrail'in kendini savunma hakkını dile getirmişti ancak hafta içinde rehinelerin serbest kalmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması istediğini söyledi.