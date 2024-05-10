Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

EMİR ABD'DEN GELİYOR

Yapılan araştırmada yer alan "CNN İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin haberleri toplamak için olduğu kadar çarpıtmak için de zaman harcadığı oldukça belli oluyor. Günlük haber kararları, Atlanta'daki CNN genel merkezinden geliyor. İsrail hükümetinin açıklamaları birebir alınırken direktifler Hamas'tan gelen açıklamaların yalnızca seçilen cümlelerle yapılmasını emrediyor. CNN personeli, Filistin halkının yaşadıklarını sansürleyen yayın politikalarına karşı oldukça tepkili." ifadeleri, ABD'li haber kuruluşunun kimler tarafından yönetildiği ile ilgili önemli detaylara dikkat çekiyor.