Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:17
Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?
Geçtiğimiz aylarda Türk markası Blu TV'yi satın alan ABD'li Warner Brothers/Discovery şirketinin altından Siyonist sermaye çıktı. CNN International'ın da bağlı olduğu çatı kuruluş Warner Bros.'un CEO'su David Zaslav, İsrail'in Gazze katliamını başlatmasının ardından sarfettiği sözlerle İsrail'in işlediği insanlık suçlarını aklamaya çalışmıştı.