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Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:17

Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

Geçtiğimiz aylarda Türk markası Blu TV'yi satın alan ABD'li Warner Brothers/Discovery şirketinin altından Siyonist sermaye çıktı. CNN International'ın da bağlı olduğu çatı kuruluş Warner Bros.'un CEO'su David Zaslav, İsrail'in Gazze katliamını başlatmasının ardından sarfettiği sözlerle İsrail'in işlediği insanlık suçlarını aklamaya çalışmıştı.

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Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze soykırımına uluslararası tepki ve öfke yağarken İsrail ordusu saldırı ağını her geçen gün genişletiyor. Gazze'de sivillerin son sığınağı olan Refah sınır kentini de işgal eden İsrail ordusu, arkasına aldığı Siyonist sermayeye de güvenerek "katliama ara vermeyeceklerinin" sık sık altını çiziyor.

Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

SİYONİST SERMAYENİN ALGI OPERASYONU

Gazze işgalinin başlatıldığı andan bu yana dünyanın en büyük siyonist güçleri, finansal desteğin sağlanmasının yanı sıra küresel algı operasyonunun da yürütülmesi için büyük çaba sarfediyor. İşgalin ilk aylarında İsrail'in soykırımı başlatmasında kullandığı Hamas bahanesinin altını çizerek yaptığı haberlerle büyük tepki çeken ABD'li medya devi CNN'e ilişkin yapılan bir araştırma yeniden gündeme oturdu.

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Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

Gazze soykırımının ilk aylarında İsrail'in katliamlarını meşrulaştıran CNN, kullandığı haber diliyle büyük tepki toplamıştı. İngiliz The Guardian, hazırladığı bir raporda CNN'in bağlı olduğu çatı kuruluşun Siyonist köklerine dikkat çekti.

Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

EMİR ABD'DEN GELİYOR

Yapılan araştırmada yer alan "CNN İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin haberleri toplamak için olduğu kadar çarpıtmak için de zaman harcadığı oldukça belli oluyor. Günlük haber kararları, Atlanta'daki CNN genel merkezinden geliyor. İsrail hükümetinin açıklamaları birebir alınırken direktifler Hamas'tan gelen açıklamaların yalnızca seçilen cümlelerle yapılmasını emrediyor. CNN personeli, Filistin halkının yaşadıklarını sansürleyen yayın politikalarına karşı oldukça tepkili." ifadeleri, ABD'li haber kuruluşunun kimler tarafından yönetildiği ile ilgili önemli detaylara dikkat çekiyor.

Siyonist sermayenin kirli ağı yeniden gündemde! Blu TV’yi de satın almıştı: Warner Bros. CEO’su Gazze soykırımını nasıl meşrulaştırdı?

BLU TV'NİN SAHİBİNİN SOYKIRIM DESTEĞİ

Söz konusu araştırmanın ardından gözler bir kez daha CNN'in çatı kuruluşuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Türk markası Blu TV'yi de satın alan Warner Brothers/Discovery, İsrail desteği nedeniyle büyük tepki çekiyor.

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