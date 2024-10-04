SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'nda ulaşım altyapısını vurdu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, füzelerin Lübnan topraklarında 4 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğunu belirtti. Bakan Hamieh, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yüz binlerce kişinin son 10 gündür İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanından kaçmak için kullandığı yolun saldırı nedeniyle kesildiğini aktardı.