Giriş Tarihi: 04.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
12:19
SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti
Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Lübnan'daki ağır saldırıları şiddeti artarak devam ediyor. Başta Beyrut olmak üzere tüm bölgeye aralıksız bombardıman yağmuruna tutan İsrail ordusu, yeni hedeflerini açıkladı. Kritik bölge için tahliye emri verilirken enkaz yığınına dönen sokaklar kameralara yansıdı. Öte yandan gelen son dakika bilgiye göre Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi toprağa verildi. AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...