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Giriş Tarihi: 04.10.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 12:19

SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Lübnan'daki ağır saldırıları şiddeti artarak devam ediyor. Başta Beyrut olmak üzere tüm bölgeye aralıksız bombardıman yağmuruna tutan İsrail ordusu, yeni hedeflerini açıkladı. Kritik bölge için tahliye emri verilirken enkaz yığınına dönen sokaklar kameralara yansıdı. Öte yandan gelen son dakika bilgiye göre Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi toprağa verildi. AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...

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SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin dün gece gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin de yaralandığı bildirildi.

SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

Başkent Beyrut'a yoğun saldırılar sürerken İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki Masnaa Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu sivillerin bombardımandan kaçmak üzere kullandığı yolun kesildiği belirtildi.

İsrail güçleri Beyrut'u art arda vurmaya devam ediyor

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SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'nda ulaşım altyapısını vurdu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, füzelerin Lübnan topraklarında 4 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğunu belirtti. Bakan Hamieh, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere yüz binlerce kişinin son 10 gündür İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanından kaçmak için kullandığı yolun saldırı nedeniyle kesildiğini aktardı.

SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın söz konusu sınır kapısını Lübnan'a askeri teçhizat taşımak için kullandığını iddia etti.

SON DAKİKA | Beyrut’ta art arda patlamalar! Tüm bölge ateş altında: İsrail gözünü oraya dikti

BÜYÜK GÖÇ SÜRÜYOR

Lübnan hükümetinin verilerine göre son 10 günde çoğu Suriyeli olmak üzere 300 binden fazla kişi İsrail'in saldırılarından kaçmak için Lübnan'dan Suriye'ye geçti.

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