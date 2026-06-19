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Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance'den siyonist yönetime mesaj: İsrail'e güvenmiyoruz!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:15
Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance'den siyonist yönetime mesaj: İsrail'e güvenmiyoruz!
Son dakika haberi: ABD ve İsrail arasında İran anlaşması sonrası yaşanan gerilim her geçen gün boyutunu artırıyor. İsrail medyasının Trump ve ekibinin açıkça hedef almasının ardından ABD'den de dikkat çeken karşı mesajlar geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e güvenmediklerini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları!