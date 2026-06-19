Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

"İSRAİL'E GÜVENMİYORUZ" MESAJI

İsrail'in "iyi bir ortak" olduğunu savunan Vance, "Ancak İsrail zaman zaman bunu yanlış nitelendiriyor ve İsrail ile ABD'nin temelde hep aynı çizgide olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Biz farklı ülkeleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı coğrafyalardayız." ifadelerini kullandı.