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Haberler Galeri Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance'den siyonist yönetime mesaj: İsrail'e güvenmiyoruz!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:15

Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance'den siyonist yönetime mesaj: İsrail'e güvenmiyoruz!

Son dakika haberi: ABD ve İsrail arasında İran anlaşması sonrası yaşanan gerilim her geçen gün boyutunu artırıyor. İsrail medyasının Trump ve ekibinin açıkça hedef almasının ardından ABD'den de dikkat çeken karşı mesajlar geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e güvenmediklerini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

Son dakika haberi.. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "The Diary of a CEO" isimli podcast kanalına verdiği mülakatta, İsrail ile ilişkilere değindi. JD Vance, İsrail dahil hiçbir ülkeye uluslararası diplomasi alanında güvenmediğini belirtti.

Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

"İSRAİL'E GÜVENMİYORUZ" MESAJI

İsrail'in "iyi bir ortak" olduğunu savunan Vance, "Ancak İsrail zaman zaman bunu yanlış nitelendiriyor ve İsrail ile ABD'nin temelde hep aynı çizgide olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Biz farklı ülkeleriz, farklı ihtiyaçlarımız var, farklı coğrafyalardayız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

Vance, sunucunun "Onlara (İsrail) güveniyor musunuz?" sorusuna, "Konu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi olunca kimseye güvenmem. Onların kabiliyetli olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ortak çıkarlarımız olduğunu ve iyi çalıştığımızı düşünüyor muyum? Evet." yanıtını verdi.

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Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

NETANYAHU İLE BEYAZ SARAY ARASINDA GERİLİM!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan gerilimin büyümemesi için kabine üyelerinin Washington'a yönelik açıklamalarının kendi tutumunu yansıtmadığını aktarmaya çalıştığı bildirildi.

Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu son günlerde Beyaz Saray ile ilişkilerdeki gerilimi azaltmak amacıyla mesajlar verdi.

Haberde, Netanyahu'nun ABD-İran mutabakatı ve Trump'a yönelik eleştiriler içeren İsrailli bakanların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu ifadelerin kendi yaklaşımını yansıtmadığını anlatmaya çalıştığı belirtildi.

Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

Netanyahu'nun daha önce aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamaları karşısında "kararları kendisinin verdiğini" vurguladığı hatırlatılan haberde, Trump'a yönelik eleştirilerin bu kez doğrudan ABD Başkanı'nı hedef alması nedeniyle durumun daha hassas hale geldiği ifade edildi.

Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İsrailli bazı kabine üyelerinin Trump'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdiği ve İsrail'in ABD desteğini dikkate alması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Son dakika | Donald Trump ve Netanyahu arasında büyük kriz! JD Vance’den siyonist yönetime mesaj: İsrail’e güvenmiyoruz!

Vance, İsrail'in savunması için kullanılan silahların önemli bölümünün ABD tarafından sağlandığını belirterek, İsrail'de "sorunun Donald Trump olduğunu düşünenlerin" mevcut durumu görmesi gerektiğini söylemişti.

İsrailli bazı bakanlar ise Vance'in açıklamalarına tepki göstermişti. Aşırı sağcı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'a yönelik eleştirileri nedeniyle kendilerine yöneltilen açıklamalara karşılık vermişti.

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