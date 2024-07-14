SON DAKİKA! Donald Trump’a silahlı saldırı! Konuşma yaptığı sırada ateş açıldı: Kulağı kanlar içinde kaldı...

ABD Gizli Servisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını ve güvende olduğunu bildirdi.

ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında "bir olay gerçekleştiğini" aktaran Guglielmi, "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini verdi.

Guglielmi, "Bu artık Gizli Servis'in yürüttüğü bir soruşturmadır, bilgi olması halinde paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında silah sesleri duyulmuş, Trump hızlıca kürsüden uzaklaştırılmıştı.