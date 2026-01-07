Haberler
SON DAKİKA | Donald Trump'ın Venezuela'dan sonraki hedefi belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama: "Askeri güç masada"
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:01
Son dakika haberi: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın stratejik önemine dikkat çektiğini hatırlatarak, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" açıklamasında bulundu.