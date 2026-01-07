SON DAKİKA | Donald Trump'ın Venezuela'dan sonraki hedefi belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama: "Askeri güç masada"

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:01

Son dakika haberi: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın stratejik önemine dikkat çektiğini hatırlatarak, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" açıklamasında bulundu.

İHA
Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tepki çeken ifadeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Grönland'a verdiği stratejik öneme atıfta bulunarak, "Başkan Trump, Grönland'ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, TEPKİ ÇEKEN GRÖNLAND AÇIKLAMALARINI YİNELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti.

"Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

DANİMARKA VE GRÖNLAND YÖNETİMLERİ TRUMP'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ı GrönlandABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" açıklamasında bulunmuştu.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump'ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca" tepkisini göstermişti.