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SON DAKİKA… Dünyanın gözü İspanya Fas hattında! Binlerce kişi yüzerek sınırı aştı: Bölgeye asker sevk ediliyor!
Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:49
SON DAKİKA… Dünyanın gözü İspanya Fas hattında! Binlerce kişi yüzerek sınırı aştı: Bölgeye asker sevk ediliyor!
SON DAKİKA… İspanya'nın Ceuta kentiyle sınırın açıldığı söylentilerinin ardından Fas'ta binlerce kişi Castillejos kasabası kıyılarına akın etti. Yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere güvenlik güçleri müdahale etti. Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılmasını talep etti. Öte yandan ulusal acil durum ilan çağrısını yineledi.