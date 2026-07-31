SON DAKİKA… Dünyanın gözü İspanya Fas hattında! Binlerce kişi yüzerek sınırı aştı: Bölgeye asker sevk ediliyor!

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 18'i yaşamını yitirdi. Son 1 hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere bin 500 kişi geçti ancak resmi rakamlar henüz açıklanmadı.