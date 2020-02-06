Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat

Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki karakollara sevk edildi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan askeri konvoy Reyhanlı'ya ulaştı.

HIZ KAZANDI

İdlib'deki son gelişmelerden sonra sınırda askeri hareketlilik hız kazanırken, tankları taşıyan tırlar, güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı'daki sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi.