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  • Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat

Son dakika haberi: 'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat

Uluslararası ajanslara son dakika haberi olarak düşen sevkıyattan ilk fotoğraflar geldi. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) zalim Esad rejiminin saldırısı sonrasında kararlılıkla sınır güvenliğimiz için mücadele vermeye devam etti ve 'deki gözlem noktalarına yeni tanklar sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı. İdlib'te askeri personeller tarafından tırlardan indirilen yaklaşık 20 tank, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Türkiye tarafında tankların geçişi sırasında bazı çocuklar "en büyük asker bizim asker" şeklinde slogan atıp Türk bayrağı açtı. Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi. İşte İdlib'ten gelen son dakika haberi ve kameralara yansımaları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 17:24
Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat

Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki karakollara sevk edildi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan askeri konvoy Reyhanlı'ya ulaştı.

HIZ KAZANDI

'deki son gelişmelerden sonra sınırda askeri hareketlilik hız kazanırken, tankları taşıyan tırlar, güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı'daki sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi.

Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat

İşte 'teki askeri gözlem noktamıza yapılan tank sevkıyatı ve o anlar...

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Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat
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Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat
Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat
Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat
Son dakika haberi: İdlib'teki saldırı sonrası yeni gelişme! Gözlem noktasına sevkıyat
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