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Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Kainat güzeli yarışmasının Ukraynalı temsilcisi olan Anastasiyaa Subbota'ya ABD tarafından vize verilmedi. Gelen son dakika bilgisine göre 14 yıldır bu yarışmaya katıldıklarını aktaran Ukraynalı yetkililer ilk kez böyle bir sorunla karşılaştıklarını söylediler ve duruma çok sert tepki gösterdiler. Yarışma 8 Aralık günü gerçekleştirilecek ve iki ülke arasında yaşanan vize gerilimi devam ediyor...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





