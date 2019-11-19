Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Kainat güzeli yarışmasının Ukraynalı temsilcisi olan Anastasiyaa Subbota'ya ABD tarafından vize verilmedi. Gelen son dakika bilgisine göre 14 yıldır bu yarışmaya katıldıklarını aktaran Ukraynalı yetkililer ilk kez böyle bir sorunla karşılaştıklarını söylediler ve duruma çok sert tepki gösterdiler. Yarışma 8 Aralık günü gerçekleştirilecek ve iki ülke arasında yaşanan vize gerilimi devam ediyor...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:38
Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Bu haber dünyada günün en çok tartışılan konuları arasına girdi..

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

2019 Miss Ukrayna güzeli Anastasia Subbota, bir anda kendini ABD ile Ukrayna arasınraki krizin ortasında buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Kainatın en güzel kızının seçileceği Miss Universe güzellik yarışması 8 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenecek olan yarışma'da, Ukrayna'yı, 26 yaşındaki Anastasia Subbota temsil edecek.

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Ancak yarışmaya sadece üç hafta kalmasına rağmen, Atlanta'da gerçekleşecek kampa katılmak için yola çıkmak isteyen Anastasia Subbota'nın başvurusu reddedildi.

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Olay, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturmasını istediği iddialarının üzerine patlak verdi.

Son Dakika Haberi: Kainat Güzeli Anastasiya Subbota iki ülke arasında krize neden oldu!

Trump'ın azil soruşturması sürerken Ukrayna güzeline verilmemesi, iki ülke arasındaki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

BİZE ULAŞIN