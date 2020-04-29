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Son dakika haberi: hakkında en net açıklama! lideri öldü mü?

Kim Jong-Un hakkında yeni son dakika haberi! Dünya gündeminin Koronavirüs ile birlikte bir numaralı gündem maddesi olan lideri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs sürecinden önce de her yaptığıyla olay olan Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong, şimdi de ölüm haberleriyle manşetlerden düşmüyor. Peki Kim Jong Un gerçekten öldü mü? Dünya bu sorunun cevabını arıyor. Hayatını kaybettiği söylenen Kim Jong-un için en net açıklama geldi. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 08:41
Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

lideri hakkında iddialar birbirini izlerken Güney Kore'den çok önemli bir son dakika açıklaması geldi.

Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.

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Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Güney Kore Birleşme Bakanı, Kim'in halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin Kovid-19 endişesi olabileceğini de dile getirdi.

Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Kim hakkındaki söylentiler
lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

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