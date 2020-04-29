Son dakika haberi: Kim Jong Un hakkında en net açıklama! Kuzey Kore lideri öldü mü?

Kim Jong-Un hakkında yeni son dakika haberi! Dünya gündeminin Koronavirüs ile birlikte bir numaralı gündem maddesi olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs sürecinden önce de her yaptığıyla olay olan Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong, şimdi de ölüm haberleriyle manşetlerden düşmüyor. Peki Kim Jong Un gerçekten öldü mü? Dünya bu sorunun cevabını arıyor. Hayatını kaybettiği söylenen Kim Jong-un için en net açıklama geldi. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...