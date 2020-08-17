Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

Hepimizin adeta ezberlediği gibi bilimsel adıyla Kovid-19 olarak bilinen Koronavirüs dünyaya ilk olarak Çin'de görüldükten sonra sıçradı. Çin'de ise ilk karşılaşılan yer Hubei eyaletine bağlı Vuhan kenti olarak belirlendi. Dev Asya ülkesi Çin Koronavirüs ile savaşta ciddi bir mesafe kaydetse de gelen son fotoğraflar büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aşmışken skandal diye nitelendirilecek görüntüler ajanslara düştü. İşte son dakika haberinin görüntüleri ve diğer detaylar...