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Haberler Galeri Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi 'dan şoke eden manzaralar!

Hepimizin adeta ezberlediği gibi bilimsel adıyla Kovid-19 olarak bilinen dünyaya ilk olarak 'de görüldükten sonra sıçradı. Çin'de ise ilk karşılaşılan yer Hubei eyaletine bağlı kenti olarak belirlendi. Dev Asya ülkesi Çin Koronavirüs ile savaşta ciddi bir mesafe kaydetse de gelen son fotoğraflar büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aşmışken skandal diye nitelendirilecek görüntüler ajanslara düştü. İşte son dakika haberinin görüntüleri ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 15:25
Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

Aylardır tüm dünya gibi biz de ile yatıp kalkıyoruz. Her gün ne yazık ki yeni vaka ve ölüm sayılarına ulaşıyoruz.

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aştı.

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Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459'a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

VUHAN'DAN AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER
Virüsün sıfır noktası olan 'dan gelen görüntüler ise görenleri hayrete düşürmüş vaziyette.

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale dönmüştü. Kentte birçok yerde artık hiçbir kısıtlama geçerli değil.

Son dakika haberi: Koronavirüsün merkezi Vuhan'dan şoke eden manzaralar!

'da sıcak havadan bunalanlar kendilerini havuza attı. Bir eğlence merkezinde çekilen görüntüler ise hayrete düşürdü.

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