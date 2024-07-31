Giriş Tarihi: 31.07.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
23:41
SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay
Son dakika haberleri... Tüm dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesini konuşuyor. Haniye'nin şehit edildiği Tahran'ın kuzeyindeki binanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binanın yıkılmamış olması havadan saldırı ihtimalini düşürürken, akıllara suikastın yakın bir noktadan yapıldığı ihtimalini getirdi.