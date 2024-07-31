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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay
Giriş Tarihi: 31.07.2024 23:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:41

SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye'nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay

Son dakika haberleri... Tüm dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesini konuşuyor. Haniye'nin şehit edildiği Tahran'ın kuzeyindeki binanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binanın yıkılmamış olması havadan saldırı ihtimalini düşürürken, akıllara suikastın yakın bir noktadan yapıldığı ihtimalini getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye’nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soru işaretleri tüm dünya kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Saldırının ardından ortaya çıkan yeni bilgiler ise suikastın gerçekleştirilme şekline ilişkin kafa karıştan detayları da beraberinde getiriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye’nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay

Haniye'nin kaldığı binanın görüntülerini paylaşan hesaplar, sadece tek bir noktanın yıkılmış olmasına dikkat çekerek suikastın hava saldırısıyla değil söz konusu bina yakınlarındaki bir noktadan roket ile yapılmış olabileceğini söyledi.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye’nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay

HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye’nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye’nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay
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