SON DAKİKA HABERLERİ | Hamas lideri Haniye’nin şehit edildiği bina ortaya çıktı! Fotoğrafta dikkat çeken detay

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soru işaretleri tüm dünya kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Saldırının ardından ortaya çıkan yeni bilgiler ise suikastın gerçekleştirilme şekline ilişkin kafa karıştan detayları da beraberinde getiriyor.