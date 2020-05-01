HaberlerGaleriSon dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...
Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...
Gelen son dakika haberlerine göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü haberleri corona virüs (covid-19) salgınının sardığı dünyada bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Kim Jong-un'un öldüğüne dair iddialar peş peşe gelirken en net açıklama geldi. Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi. İşte dünyayı şoke eden olayda sıcak gelişme...