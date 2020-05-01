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Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

Gelen son dakika haberlerine göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü haberleri corona virüs (covid-19) salgınının sardığı dünyada bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Kim Jong-un'un öldüğüne dair iddialar peş peşe gelirken en net açıklama geldi. Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi. İşte dünyayı şoke eden olayda sıcak gelişme...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 01.05.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 21:33
Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

'den 2006'da kaçarak Güney Kore'ye gelen ve 15 Nisan genel seçimlerinde milletvekili olan Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

Yonhap ajansına konuşan Ji, Kim'in hafta sonu öldüğü konusunda bilgilendirildiğini iddia etti.

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Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

Ji, kendisine gelen bilgiden tamamen emin olduğunu belirterek, "(Kim'in öldüğüne ilişkin) Olasılığın yüzde 99 olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

'de karmaşık bir halef meselesi sorunuyla boğuşulduğuna inanıldığını belirten Ji, Pyongyang yönetiminin, Kim'in öldüğünü bu hafta sonu açıklayabileceğini ileri sürdü.

Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

Ji, liderinin kız Kardeşi Kim Yo-jong'un büyük ihtimalle ülkenin yeni lideri olacağını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

Öte yandan Ji, bu bilgiyi nereden aldığına dair bir açıklama yapmadı.

Son dakika haberleri: Kim Jong-un için son noktayı koydu! Yüzde 99...

Kim hakkındaki söylentiler

lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

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