SON DAKİKA: İran’da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi’den açıklama

SON DAKİKA: İRAN'I SARSAN SALDIRI!

İran'da peş peşe gerçekleşen kanlı saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırı ile ilgili yeni detaylar geliyor. Saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği de bildirildi.