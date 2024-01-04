Giriş Tarihi: 04.01.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
19:41
SON DAKİKA: İran'da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi'den açıklama
Son dakika haberleri... Dünya İran'daki terör saldırısı ile sarsıldı. Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada son bilgilere göre 84 kişi hayatını kaybetti. 284 kişi ise yaralandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İşledikleri suçların bedelini ağır ödeyecekler" açıklamasında bulundu. Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında peş peşe gerçekleşen bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.