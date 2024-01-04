Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: İran'da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi'den açıklama
Giriş Tarihi: 04.01.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 19:41

SON DAKİKA: İran'da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi'den açıklama

Son dakika haberleri... Dünya İran'daki terör saldırısı ile sarsıldı. Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada son bilgilere göre 84 kişi hayatını kaybetti. 284 kişi ise yaralandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İşledikleri suçların bedelini ağır ödeyecekler" açıklamasında bulundu. Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında peş peşe gerçekleşen bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

SON DAKİKA: İran’da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi’den açıklama

SON DAKİKA: İRAN'I SARSAN SALDIRI!

İran'da peş peşe gerçekleşen kanlı saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırı ile ilgili yeni detaylar geliyor. Saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği de bildirildi.

SON DAKİKA: İran’da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi’den açıklama

KASIM SÜLEYMANİ'NİN TÖRENİNE KATILMIŞLARDI

Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 4'üncü yılı dolayısıyla tören yapılıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İran’da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi’den açıklama

Kalabalığın olduğu noktada art arda iki patlama meydana geldi. İranlı yetkililer Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleşen patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA: İran’da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi’den açıklama

Mezarlığa giden yolda Süleymani'yi anmak için yüzlerce kişi bir araya gelmişti.

SON DAKİKA: İran’da 84 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reisi’den açıklama

Saldırılar sonucu resmi açıklamaya göre, 84 kişi öldü, 300'e yakın kişi de yaralandı. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.

SON DAKİKA