SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 356 günü geride bıraktı. İsrail ve Lübnan arasında 355 gündür devam eden gerilim ise tırmandı. İsrail-Lübnan arasında artan, Beyrut ile Tel-Aviv'e sıçrayan çatışmalar tüm dünyada panik yarattı. İsrail'in Lübnan halkının cep telefonlarına gönderdiği "Bölgeyi terk edin, vuracağız" mesajları sonrası ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası başladı.