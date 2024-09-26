Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
12:35
SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu'dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!
Gazze Şeridi'nde 365 gündür soykırım yapan İsrail, bu kez Lübnan'a saldırdı. Geçtiğimiz haftadan itibaren şiddetlenen saldırılarda 650'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Katil İsrail ordusunun Baalbek'te düzenlediği saldırılarda bir aile yok olurken 10 ülkeden, İsrail ve Hizbullah'a ateşkes çağrısı yapıldı. İsrail basını Netanyahu'nun ateşkese sıcak baktığını yazmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; Netanyahu ateşkes teklifini reddetti ve 'Lübnan'ı tam güçle vuracaklarını' açıkladı. Hizbullah'ın Tel Aviv'i vuran 3 tonluk Kader 1 füzesini paylaşması bir kez daha gerilimi artırdı