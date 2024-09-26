Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu'dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!
Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:35

SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu'dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

Gazze Şeridi'nde 365 gündür soykırım yapan İsrail, bu kez Lübnan'a saldırdı. Geçtiğimiz haftadan itibaren şiddetlenen saldırılarda 650'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Katil İsrail ordusunun Baalbek'te düzenlediği saldırılarda bir aile yok olurken 10 ülkeden, İsrail ve Hizbullah'a ateşkes çağrısı yapıldı. İsrail basını Netanyahu'nun ateşkese sıcak baktığını yazmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; Netanyahu ateşkes teklifini reddetti ve 'Lübnan'ı tam güçle vuracaklarını' açıkladı. Hizbullah'ın Tel Aviv'i vuran 3 tonluk Kader 1 füzesini paylaşması bir kez daha gerilimi artırdı

AJANSLAR
SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 356 günü geride bıraktı. İsrail ve Lübnan arasında 355 gündür devam eden gerilim ise tırmandı. İsrail-Lübnan arasında artan, Beyrut ile Tel-Aviv'e sıçrayan çatışmalar tüm dünyada panik yarattı. İsrail'in Lübnan halkının cep telefonlarına gönderdiği "Bölgeyi terk edin, vuracağız" mesajları sonrası ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası başladı.

SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

GÜNLERDİR BOMBA YAĞDIRIYOR

Lübnan sınırları içinde bir tampon bölge hazırlığında olan İsrail ise dün sabah saatlerinden itibaren ülkenin farklı noktalarına bomba yağdırdı. Düzenlenen hava saldırılarında ölenlerin sayısı 72'ye, yaralı sayısı 392'ye çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Güney vilayetindeki köy ve beldeleri hedef alan hava saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 183 kişinin de yaralandığı açıkladı. İsrail sınırına uzanan Nebatiye vilayetine bağlı köy ve beldelere yönelik bombardımanın da gün boyu devam ettiği aktarılan açıklamada, Nebatiye'deki saldırılarda 20 kişinin öldüğü, 88 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

CAN KAYBI 650'Yİ AŞTI

İsrail ordusunun doğu bölgesindeki Baalbek el-Hurmul bölgesine yönelik hava saldırılarının gün boyu sürdüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

SON DAKİKA! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’dan gerilimi artıracak açıklama: Tam güçle vuracağız!

BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Gece saatlerinden itibaren şiddetlenen hava saldırılarında ise Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek Hirmil vilayetinin Baalbek ilçesindeki Şaat kasabasında, gece saatlerinde bir evi bombaladı.

SON DAKİKA