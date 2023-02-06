SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor

Son dakika deprem haberleri: Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremin acısını yaşıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonrası AFAD tarafından peş peşe açıklamalar geldi. 6.6 gibi yıkıcı olan da dahil olmak üzere 30'u aşkın artçı deprem kaydedilirken çok sayıda enkazın olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilden yardım çağrıları yapılıyor. ABD, Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın birçok noktasından Türkiye için "yardıma hazırız" mesajları geliyor. Başta ABD ve Azerbaycan olmak üzere yardım ekiplerinin hazır olduğu bildirildi. Deprem Suriye'de de yıkıma yol açarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum Yönetimi, Mısır, Lübnan ve Irak'tan da hissedildi.