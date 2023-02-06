SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor

Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirilirken AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı. Başkan Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" mesajını verdi.