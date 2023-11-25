SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

Son dakika haberi... İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın ikinci gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor. Ramallah'taki İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin serbest bırakılması öncesinde cezaevinin önünde tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, cezaevinin önünde toplanan Filistinli kalabalığa ateş açtı. A Haber tarafından anbean görüntülenen saldırıda 1 Filistinli, İsrail polisi tarafından vurularak yaralandı.