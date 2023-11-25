SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes üzerinde uzlaşının sağlanmasının ardından karşılıklı esir takası gerçekleştiriliyor. Bölgede haber takibini sürdüren A Haber ekibi, esir takası öncesi yaptığı yayında İsrail'in zulmüne bir kez daha tanıklık etti.