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Haberler Galeri SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu
Giriş Tarihi: 25.11.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 19:27

SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

Son dakika haberi... İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın ikinci gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor. Ramallah'taki İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin serbest bırakılması öncesinde cezaevinin önünde tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, cezaevinin önünde toplanan Filistinli kalabalığa ateş açtı. A Haber tarafından anbean görüntülenen saldırıda 1 Filistinli, İsrail polisi tarafından vurularak yaralandı.

SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes üzerinde uzlaşının sağlanmasının ardından karşılıklı esir takası gerçekleştiriliyor. Bölgede haber takibini sürdüren A Haber ekibi, esir takası öncesi yaptığı yayında İsrail'in zulmüne bir kez daha tanıklık etti.

SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

A Haber, esir takasının ikinci gününde son durumu olay yerinden aktarmak isterken İsrail askerinin dehşetini kayıt altına aldı.

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SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli ayağından vuruldu. Dehşet anlarını A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

Yaralanan Filistinlinin henüz bir çocuk olduğu ve ayağında vurulduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Rehine takasında gerginlik! Katil İsrail güçleri canlı yayında 1 Filistinliyi vurdu

Yaralanan Filistinli arabayla bölgeden uzaklaştırıldı.

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