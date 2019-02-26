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  • Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

Son Dakika: Kayıp Uçağı 'in yerini gösterdi

8 Mart 2014'te 'da kaybolan uçakla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. İrlandalı araştırmacı Noel O'Gara, Kayıp Malezya Uçağı 'in düşme anına tanıklık eden 5 kişi bulduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 11:26
Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

Kayıp uçağıyla ilgili flaş gelişme.

Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

Kayıp uçağı araştıran bir kişi, 'in düşme anına tanıklık eden 5 kişi bulduğunu öne sürdü.

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