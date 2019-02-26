Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

8 Mart 2014'te Malezya'da kaybolan uçakla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. İrlandalı araştırmacı Noel O'Gara, Kayıp Malezya Uçağı MH370'in düşme anına tanıklık eden 5 kişi bulduğunu öne sürdü. Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş gelişme. Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu. ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti. Kayıp uçağı araştıran bir kişi, MH370'in düşme anına tanıklık eden 5 kişi bulduğunu öne sürdü.