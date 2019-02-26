Son Dakika: Kayıp Malezya Uçağı MH370'in yerini gösterdi

8 Mart 2014'te Malezya'da kaybolan uçakla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. İrlandalı araştırmacı Noel O'Gara, Kayıp Malezya Uçağı MH370'in düşme anına tanıklık eden 5 kişi bulduğunu öne sürdü.