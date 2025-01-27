SON DAKİKA! KKTC’den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

"HERKES KENDİ YOLUNA"

Kıbrıs'ta federasyon modelini konuşmaya kesinlikle dönmeyeceklerini vurgulayan KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, "Odaklandığımız, kendi anlayışımızı, yaratıcı fikrimizi GKRY'ne daha iyi anlatmaktır ve bunu yapacağız. Eğer Rum tarafı yine buna karşı çıkarsa, o zaman herkesin kendi yoluna gitmesi gerekiyor. Bunu da söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son üç dönemdir genel kurulda yaptığı açıklamaya bakmamız gerekecek. 'KKTC'yi tanıyın' diye genel kuruldaki tüm devletlere çağrı yapmıştır. Diplomatik, siyasi, ekonomik olarak KKTC ile ilişki kurulmasına yönelik bir çağrıdır. Bu çağrıyı da kendimize yol haritası belirliyoruz." ifadelerini kullandı.