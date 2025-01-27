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Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:29

SON DAKİKA! KKTC'den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

Son dakika haberi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD ve Avrupa'nın desteği ile yoğun şekilde silahlanması ve bölgede yeni tahrikler girişmesine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu çok sert tepki gösterdi. Korukoğlu, "GKRY lideri, ABD denizaltısı GKRY'yi ziyaret ettiğinde gemiye gidip resim de çektirdi. Bu çok manidar değil mi sizce? Mesela biz Kıbrıslı Türkler, Türk gemileriyle resim çektirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kendimize güvenimiz tam." dedi. Korukoğlu, ara bölgede Rumların mevzi kurduklarını belirterek, "Sanki savaşa hazırlanıyorlarmış gibi bir yaklaşımları var." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! KKTC’den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerilim tırmandırılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'yi tahrik etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan GKRY, ABD eli ile de adeta bir cephaneliğe dönüştürülüyor. KKTC, GKRY'nin bu silahlanmadan ve topraklarını başka güçlere kullandırmaktan vazgeçmesini sık sık deklare ediyor. Bu gelişmeler ışığında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.


SON DAKİKA! KKTC’den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

"MART AYINDA BUNU AÇIKÇA SÖYLEYECEĞİZ: ORTAK ZEMİN YOKTUR"

Korukoğlu, Milliyet'e verdiği röportajda, "Mart ayında yapılacak olan genişletilmiş toplantıda da söyleyeceğimiz budur: Ortak zemin yoktur. Onun için yeni bir zemine ihtiyaç vardır. Bu yeni zemin de bizim açımızdan belli. İki devletli bir çözümdür." dedi.

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SON DAKİKA! KKTC’den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

"HERKES KENDİ YOLUNA"

Kıbrıs'ta federasyon modelini konuşmaya kesinlikle dönmeyeceklerini vurgulayan KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, "Odaklandığımız, kendi anlayışımızı, yaratıcı fikrimizi GKRY'ne daha iyi anlatmaktır ve bunu yapacağız. Eğer Rum tarafı yine buna karşı çıkarsa, o zaman herkesin kendi yoluna gitmesi gerekiyor. Bunu da söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son üç dönemdir genel kurulda yaptığı açıklamaya bakmamız gerekecek. 'KKTC'yi tanıyın' diye genel kuruldaki tüm devletlere çağrı yapmıştır. Diplomatik, siyasi, ekonomik olarak KKTC ile ilişki kurulmasına yönelik bir çağrıdır. Bu çağrıyı da kendimize yol haritası belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! KKTC’den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

"RUMLAR MAALESEF YİNE BU KONUDAN UZAKLAR"

Rumların, barış ve iki devletli çözümü konuşmaktan uzak olduklarını ifade eden Korukoğlu, "Böyle bir vizyona sahip olmaları iki halkın da daha müreffeh bir hayat yaşamalarına neden olacaktır. Ama ona yakınlar mı? Maalesef GKRY tam bunun aksine silahlanma ve yeni askeri ittifaklara girişiyor. Özellikle ABD Rum tarafını bu konuda cesaretlendiriyor. 2020'de ABD'de Rumlara silah satış kısıtlamasını kısmen, 2022'de tamamen kaldırdı. Yeni aldıkları bir karar var. Barış ifadesini silah satarken nasıl kullanıyorlar onu tam olarak anlayamadık doğrusu." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA! KKTC’den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar

"BİZİM KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM, ONLAR GİBİ ABD GEMİLERİNDE POZ VERMEYİZ"

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun güçlendirilmeye çalışıldığını vurgulayan KKTC Büyükelçisi, "GKRY lideri, ABD denizaltısı GKRY'yi ziyaret ettiğinde gemiye gidip resim de çektirdi. Bu çok manidar değil mi sizce? Mesela biz Kıbrıslı Türkler, Türk gemileriyle resim çektirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kendimize güvenimiz tam" dedi.

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