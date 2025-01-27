Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:29
SON DAKİKA! KKTC'den büyük yankı uyandıracak açıklama: Rumlar orada mevzi kurdu, sanki savaşa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD ve Avrupa'nın desteği ile yoğun şekilde silahlanması ve bölgede yeni tahrikler girişmesine KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu çok sert tepki gösterdi. Korukoğlu, "GKRY lideri, ABD denizaltısı GKRY'yi ziyaret ettiğinde gemiye gidip resim de çektirdi. Bu çok manidar değil mi sizce? Mesela biz Kıbrıslı Türkler, Türk gemileriyle resim çektirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kendimize güvenimiz tam." dedi. Korukoğlu, ara bölgede Rumların mevzi kurduklarını belirterek, "Sanki savaşa hazırlanıyorlarmış gibi bir yaklaşımları var." ifadelerini kullandı.