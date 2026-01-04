Haberler
SON DAKİKA | Küfürbaz Grok şimdi de tacizci oldu! Müstehcen görüntü skandalı
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 07:00
Son dakika haberi: Daha önce küfür barındıran içerikler sunan X'in yapay zekâ aracı Grok, şimdi de fotoğraflardaki kıyafetleri silerek çıplak görseller oluşturmaya başladı. Bunun dijital cinsel taciz olduğunu söyleyen uzmanlar, bu konuda yasal önlem alınması gerektiğini söylüyor.