SON DAKİKA | Küfürbaz Grok şimdi de tacizci oldu! Müstehcen görüntü skandalı

Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 07:00

Son dakika haberi: Daha önce küfür barındıran içerikler sunan X'in yapay zekâ aracı Grok, şimdi de fotoğraflardaki kıyafetleri silerek çıplak görseller oluşturmaya başladı. Bunun dijital cinsel taciz olduğunu söyleyen uzmanlar, bu konuda yasal önlem alınması gerektiğini söylüyor.

Semih KARA
Son dakika haberi: X'in yapay zekâ platformu Grok, şimdi de cinsel tacizle gündemde. Daha önce ağır hakaret ve küfür barındıran içerikler sunan ve Türkiye'de erişim engeli kararı alındıktan sonra eski haline dönen Grok, şimdi ise insanların fotoğraflarından kıyafetlerini silip teşhirci yapay zekâ görselleri oluşturuyor.

Bankta oturan bir kadın, kullanıcıların yönlendirmesiyle Grok tarafından çıplağa yakın bir biçimde yeniden tasvir ediliyor. Görseller birkaç saat içinde milyonlarca erişime ulaşıyor.

İnsanların mahremlerini, eşlerini ve çocuklarını da hedef alan bu olay 'cinsel taciz' suçuna girerken, vatandaşlar Grok'un yeniden erişime engellenmesi için çağrıda bulunuyor.

"TEKNOLOJİ TARAFSIZ DEĞİLDİR"

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. S. Tunay Kamer, SABAH'a yaptığı açıklamada bunun teknolojinin ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bu durumun doğrudan 'dijital taciz' olarak değerlendirilebileceğinin altını çizen Kamer, alınabilecek önlemleri ise şöyle anlattı:"İlk sorumlu bu sistemi yöneten şirketlerdir. 'Kullanıcı istedi, ben yaptım' savunması kabul edilemez.

Bunun 'cinsel taciz' olarak tanımlanıp ağır hapis ya da para cezası verilmesi lazım. Bu gibi talepleri anında reddeden filtreler oluşturulmak zorunda. Hatta bu görsellerin gerçeğinden ayırt edilebilmesi için bazı belirleyiciler konulmalı.

Öte yandan bu yapay zekâ modelleri piyasaya sürülmeden önce bağımsız kuruluşlarca denetlenmeli ve teste tabi tutulmalı, ondan sonra piyasaya sürülmeli" dedi. Prof. Dr. Kamer, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Teknoloji asla tarafsız değildir. Teknolojiyi kim tasarlıyorsa yönelim o taraf doğru gider.

Eğer insan onurunu merkeze alan yasalar ve teknik bariyerler kurmazsak yapay zekâ bu örnekte olduğu gibi tacizkâr bir canavara dönüşmeye devam edecektir.

Bunun tek çözümü ağır yaptırımlar, teknik engellemeler ve filtrelemeler ya da 'paylaşan suç ortağıdır' diyen toplumsal bir duruştur. Bu ahlâki frenleri uygulamadığımız müddetçe teknolojinin bu tür olumsuzluklarıyla hep karşı karşıya kalabiliriz."

NE YAPMALI?

Bireysel olarak alınabilinecek önlemler konusunda ise Kamer, "Sosyal medya hesaplarımızı kısıtlı tutabiliriz. Çocuk fotoğraflarını ya da kendi fotoğraflarımızı paylaşırken daha hassas davranmamız gerekiyor.

Bunlara dikkat etmekte yarar var. Burada en acil yapılması gereken çözüm ise mahremiyet ihlalini eğlence görmeyen toplumsal bir bilinç oluşturulması. Hızlı müdahale kapasitesinin ve dijital okuryazarlık seviyesinin artırılması gerekiyor."