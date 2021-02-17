Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kİm Jong-un'un eşi bir yıl sonra ilk kez görüntülendi. Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, basında hamile olduğu söylentileri yayılmıştı. Basına yansıyan yeni görüntülerin ardından gözler hakkında çok fazla şey bilinmeyen First Lady Ri Sol-ju'ya çevrildi. Kim Jong'un eşi hakkında çok şaşırtan detaylar var. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...