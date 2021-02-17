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Haberler Galeri Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 08:54

Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

Son dakika haberi... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un eşi uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. 2020 yılının Ocak ayından beri hiç bir yerde görüntülenmeyen Kim Jong-Un'un eşi Ri Sol-Ju'nun sağlık sorunları yaşadığı ya da hamile olabileceği iddia edilmişti. Bir yıl sonra ilk kez görüntülenen Kim Jong-Un ve eşi Ri Sol-ju'nun katıldığı törende o detay dikkat çekti. Öte yandan gözler hakkında çok fazla şey bilinmeyen First Lady Ri Sol-ju'ya çevrildi. Kim Jong'un eşi hakkında çok şaşırtan detaylar var. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...

Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kİm Jong-un'un eşi bir yıl sonra ilk kez görüntülendi. Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, basında hamile olduğu söylentileri yayılmıştı. Basına yansıyan yeni görüntülerin ardından gözler hakkında çok fazla şey bilinmeyen First Lady Ri Sol-ju'ya çevrildi. Kim Jong'un eşi hakkında çok şaşırtan detaylar var. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...

Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün bir konsere eşi ile katıldı.

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Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

Kuzey Kore resmi gazetelerinden Rodong Sinmun'un haberine göre Kuzey Kore lideri, babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in doğum gününü kutlamak için Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde eşi Ri Sol-ju ile görüntülendi.

Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

O DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

Basına yansıyan konser görüntülerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği gözlendi.

Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...

HAMİLE Mİ?

Ocak 2020'den beri görüntülenmeyen Ri Sol-ju hakkında, kamuoyunda, sağlık problemleri yaşadığına ya da hamile olabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyordu.

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