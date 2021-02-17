Giriş Tarihi: 17.02.2021 12:05Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 08:54
Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol-Ju bir yıl sonra ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken detay...
Son dakika haberi... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un eşi uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. 2020 yılının Ocak ayından beri hiç bir yerde görüntülenmeyen Kim Jong-Un'un eşi Ri Sol-Ju'nun sağlık sorunları yaşadığı ya da hamile olabileceği iddia edilmişti. Bir yıl sonra ilk kez görüntülenen Kim Jong-Un ve eşi Ri Sol-ju'nun katıldığı törende o detay dikkat çekti. Öte yandan gözler hakkında çok fazla şey bilinmeyen First Lady Ri Sol-ju'ya çevrildi. Kim Jong'un eşi hakkında çok şaşırtan detaylar var. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...